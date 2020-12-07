***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:28
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891634
BIST
14:451.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:457,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:459,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:45461,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:43
|KRVGD
|10,89
|327.353
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|574.919.805
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.950.527
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,40
|18.967.453
|% -8,70
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.306.291
|% -5,94
|
|TKNSA
|15,15
|586.319.220
|% 4,34
|
|SELEC
|16,51
|574.919.805
|% 9,99
|
|EKGYO
|2,08
|565.051.407
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,87
|397.689.642
|% -1,37
|
|ITTFH
|2,61
|341.056.087
|% 6,10
|
|AKENR
|2,38
|184.771.555
|% 1,71
|
|AKBNK
|6,07
|296.530.867
|% -1,78
|
|AFYON
|4,43
|39.603.432
|% -0,67
|
|ADEL
|23,46
|108.837.528
|% 0,77
|
|AKGRT
|8,12
|31.312.687
|% -0,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8462
|7,8514
|% 0,49
|
|Euro
|9,5033
|9,5093
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,3726
|10,4247
|% -0,90
|
|Frank
|8,7628
|8,8156
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0851
|2,0955
|% 0,40
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,28
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,05
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,83
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|