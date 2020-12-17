***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2020 10:39
***KENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893610
BIST
12:011.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
12:017,7648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:019,5065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
12:01468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,08
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:01
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.380.407
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,27
|8.759.918
|% 8,82
|
|HLGYO
|3,74
|112.754.216
|% 7,78
|
|NIBAS
|75,65
|12.256.989
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.630.678
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,79
|753.117.741
|% 0,72
|
|THYAO
|12,89
|752.849.925
|% 1,58
|
|PGSUS
|70,20
|656.377.615
|% 3,24
|
|ISGYO
|2,39
|481.501.681
|% 0,42
|
|SISE
|7,16
|472.983.693
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,39
|481.501.681
|% 0,42
|
|KLGYO
|2,81
|286.978.214
|% 3,69
|
|ODAS
|4,02
|365.827.941
|% -0,99
|
|ALBRK
|1,99
|155.252.607
|% 2,58
|
|GARAN
|9,79
|753.117.741
|% 0,72
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7579
|7,7648
|% -0,48
|
|Euro
|9,4976
|9,5065
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,5090
|10,5617
|% 0,09
|
|Frank
|8,7486
|8,8013
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0624
|2,0728
|% -0,57
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,69
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|25,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|15,87
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|7,67
|
|Çeyrek
|750
|767
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|0,59
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