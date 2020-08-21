***KENT* *GRNYO* *ANACM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KENT******GRNYO******ANACM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, GRNYO, KENT24.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU CAM ANACM 0,03909 0,0332265GARANTİ YAT. ORT. GRNYO 0,025 0,025Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKENT GIDA KENT 659,20551 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870678BIST