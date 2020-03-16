***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2020 14:22
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar N 2020/07
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 16.03.2020
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829328
BIST
14:1088.637
En Yüksek
|Değişim
|: -7,29%
|| -6.968,27
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.625
14:106,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0613
|Açılış
|: 6,3910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:107,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0981
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:10302,65
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -8,74
|Açılış
|: 302,65
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|65.641.886
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,12
|9.494.252
|% 5,66
|
|VKING
|3,73
|6.305.071
|% 4,48
|
|YAPRK
|6,23
|295.132
|% 2,64
|
|AKFGY
|2,07
|1.225.408
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|713.748
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|14.983.737
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.025.076
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.471.159
|% -10,00
|
|ASELS
|23,28
|406.798.939
|% -8,56
|
|THYAO
|8,43
|331.579.729
|% -7,77
|
|GARAN
|8,28
|307.879.149
|% -8,10
|
|ECILC
|3,75
|180.531.086
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,09
|111.790.679
|% -5,43
|
|ODAS
|1,26
|85.889.418
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,86
|54.673.691
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,09
|111.790.679
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|57.486.230
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|89.900.749
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8228
|7,8620
|% 0,97
|
|Frank
|6,7288
|6,7693
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6964
|1,7049
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-55,60
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-5,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,41
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,59
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,68
|-2,07
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|-2,90
|
Seans Raporu
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8307, 96 kaybederek (% -7.17 ) 107, 541
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, YKBNK
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IZFAS, VKFYO
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14:22XU100
Endeks 88, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 19 altında . İşlem hacmi 3, 372.00 milyon TL de
-
14:17XU100
Endeks 88, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 04 altında . İşlem hacmi 3, 338.00 milyon TL de