***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2021 14:19
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar N 2021/05
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 23.03.2021
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919931
BIST
17:061.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:067,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1289
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:069,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1897
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:06439,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,06
|Açılış
|: 439,23
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9016
|7,9108
|% 1,66
|
|Euro
|9,4074
|9,4488
|% 2,05
|
|Sterlin
|10,8584
|10,9128
|% 1,16
|
|Frank
|8,4407
|8,4915
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% 1,80
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SASA, CLEBI, INDES, PRZMA, KRTEK, AKCNS, UMPAS, KUTPO, YESIL
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZRDN, IDEAS, MERIT, GSRAY, DIRIT
-
17:19
AKYHO, KRTEK, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında