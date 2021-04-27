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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2021 11:48


[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2021
Tescil Tarihi
26.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.04.2021 Tarih - Sayı - 10316
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin  Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 26.04.2021 tarihinde  Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931257


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