***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









[]TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2021Tescil Tarihi26.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.04.2021 Tarih - Sayı - 10316AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 26.04.2021 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931257BIST