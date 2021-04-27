***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2021 11:48
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2021
Tescil Tarihi
26.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.04.2021 Tarih - Sayı - 10316
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim kurulunun bu kararı 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 26.04.2021 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931257
BIST
12:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:148,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2273
12:149,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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10,0362
En Düşük
9,9377
12:14471,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,75
|Açılış
|: 471,98
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:14
|LUKSK
|57,75
|5.304.639
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,96
|338.257.113
|% -23,49
|
|DESA
|16,84
|29.661.080
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.666.174
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|FRIGO
|39,00
|39.705.331
|% -5,80
|
|EREGL
|19,28
|662.772.900
|% -0,21
|
|THYAO
|12,10
|652.158.277
|% 3,15
|
|GARAN
|7,15
|484.228.123
|% 0,14
|
|SASA
|35,96
|338.257.113
|% -23,49
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|YKBNK
|2,08
|151.988.409
|% -0,95
|
|GARAN
|7,15
|484.228.123
|% 0,14
|
|GWIND
|5,24
|291.967.461
|% -6,76
|
|THYAO
|12,10
|652.158.277
|% 3,15
|
|TSKB
|1,23
|50.176.166
|% 0,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2357
|% -0,42
|
|Euro
|9,9364
|9,9408
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,4037
|11,4609
|% -0,53
|
|Frank
|8,9617
|9,0157
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1927
|2,2037
|% -0,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|