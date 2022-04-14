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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2022 14:44
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 -31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Yönetim Kurulu Karar N 2022/10
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 14.04.2022
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
  Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020537


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MMCAS 3,87 1.699.507 % 9,94  
EKGYO 2,95 2.196.787.763 % 8,86  
ASUZU 88,05 58.395.282 % 8,70  
ESCOM 9,19 36.127.624 % 8,63  
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Frank 15,5665 15,6603 % 0,11  
Riyal 3,8867 3,9062 % 0,17  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.978 0,06  
Altın Gr. 928 929 0,36  
Cumhuriyet 6.134 6.227 -7,00  
Tam 6.118 6.270 3,87  
Yarım 2.957 3.033 1,87  
Çeyrek 1.483 1.517 0,93  
Gümüş.Ons 25,68 25,71 -0,05  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 -0,02  
B. Petrol 107 107 -1,49  
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