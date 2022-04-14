***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 14:44
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 -31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar N 2022/10
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 14.04.2022
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020537
BIST
14:382.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,66
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3814,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3815,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:38928,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,42
|Açılış
|: 928,70
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DAPGM
|27,14
|124.557.223
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.787.763
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,05
|58.395.282
|% 8,70
|
|ESCOM
|9,19
|36.127.624
|% 8,63
|
|ISGYO
|12,04
|7.699.219
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.388.006
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|12.343.465
|% -3,76
|
|THYAO
|37,18
|3.563.237.520
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.787.763
|% 8,86
|
|GARAN
|13,67
|1.551.848.775
|% 0,22
|
|EREGL
|35,14
|1.076.578.247
|% -0,06
|
|AKBNK
|9,09
|998.029.418
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.787.763
|% 8,86
|
|TSKB
|1,81
|515.655.303
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|542.087.683
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|791.183.826
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|975.255.024
|% 1,19
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6195
|14,6244
|% 0,21
|
|Euro
|15,9126
|15,9343
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,1537
|19,2498
|% 0,37
|
|Frank
|15,5665
|15,6603
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8867
|3,9062
|% 0,17
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|0,06
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,49
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, VESTL, KOZAA
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 47 artarak (% 0.38 ) 2, 227
-
14:52
IHAAS, TSKB, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:52
KERVN, SUMAS, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:52ALBRK
Yüzde 4.19 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 407 adet işlem