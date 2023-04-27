***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2023 18:08
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar N 2023/5
Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 27.04.2023
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141989
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.239,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4318
|19,4383
|% 0,15
|
|Euro
|21,4244
|21,4530
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,1692
|24,2904
|% 0,10
|
|Frank
|21,6162
|21,7464
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1657
|5,1916
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.061
|9.257
|-45,00
|
|Yarım
|4.422
|4.526
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.273
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,01
|78,01
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de