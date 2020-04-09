***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı sonrası güncel Esassözleşme ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 03/04/2020 07/04/2020 10053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836835BIST