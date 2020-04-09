***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.04.2020 11:38
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı sonrası güncel Esassözleşme ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/04/2020 07/04/2020 10053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836835
BIST
14:2494.548
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En Düşük
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|% -3,96
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|TDGYO
|2,72
|4.069.888
|% -3,55
|
|GARAN
|8,02
|528.352.321
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,59
|438.945.524
|% 2,78
|
|ECILC
|4,63
|430.603.722
|% 7,93
|
|ASELS
|25,18
|429.055.818
|% 0,72
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|THYAO
|9,73
|384.764.487
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,59
|438.945.524
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,93
|238.092.464
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|430.603.722
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,59
|40.421.754
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,95
|272.158.592
|% 6,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3672
|% -0,38
|
|Frank
|6,8960
|6,9375
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7838
|1,7927
|% -0,65
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.657
|1.658
|12,36
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|15,06
|15,11
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,54
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