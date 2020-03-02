***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 0Transferler40.237.888 -40.237.888Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.111.734 55.868.719 52.756.985 52.756.985Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.624.850 24.668.715 21.043.865 21.043.865Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.180.063 95.063.415Dönem Karı (Zararı)24.668.715 55.868.719Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.668.715 55.868.719Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.258.781 66.146.370Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 33.387.719 30.908.769Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.148.794 -1.964.508Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-295.939 666.104Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.367.844 -4.802.574Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22_11 4.661.120 2.522.824Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-848.543 -350.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.269.252 4.960.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.963.662 3.212.734Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -650.741 818.027Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.043.669 929.592Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.629.198 14.451.910Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 36.062.536 15.830.104Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-4.827.152 2.582.364Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri3.393.814 -3.960.558Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.630.336 10.066.544Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -8.630.336 10.066.544Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 6.618.950 13.846.499Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler835.204 -6.123.197Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 835.204 -6.123.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.523.033 -48.395.470Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.451.409 -43.785.622İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-422.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.451.409 -43.363.420Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.279.855 -32.786.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.686.076 100.496.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.128.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.686.076 96.368.104Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.477.845 -72.319.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-53.339.748 -73.297.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.861.903 978.072Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.404.463 73.619.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.958.584 -6.346.828Vergi İadeleri (Ödemeleri)13.734.184 27.790.624YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.449.949 -56.591.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.715.647 11.942.521Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.715.647 11.942.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.165.596 -68.533.613Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -69.165.596 -68.533.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.328.175 -25.089.725Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.300.000 12.740.379Kredilerden Nakit Girişleri59.300.000 12.740.379Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.740.379 -22.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.740.379 -22.000.000Ödenen Faiz-36.062.536 -15.830.104Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-168.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.058.289 13.382.598Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi848.543 350.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.906.832 13.733.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.305.838 7.572.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.212.670 21.305.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.212.670 21.305.838Ticari Alacaklar7 218.600.001 205.025.501İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 46.917.902 32.009.048İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 171.682.099 173.016.453Diğer Alacaklar8 15.699.116 14.065.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.699.116 14.065.705Stoklar9 130.792.985 122.145.286Peşin Ödenmiş Giderler3.805.541 9.296.084İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.805.541 9.296.084Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 10.901.167 11.306.646Diğer Dönen Varlıklar17 39.782.957 33.438.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 39.782.957 33.438.874ARA TOPLAM449.794.437 416.583.934Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar27 89.555 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR449.883.992 416.673.489DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar11 313.593.950 286.667.358Arazi ve Arsalar1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri306.680 391.076Binalar49.525.108 52.060.922Tesis, Makine ve Cihazlar164.201.165 187.062.136Taşıtlar14.639.426Mobilya ve Demirbaşlar2.494.310 3.281.073Özel Maliyetler2.185.187 2.622.224Yapılmakta Olan Yatırımlar78.952.661 39.960.514Kullanım Hakkı Varlıkları1.379.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.486.700 9.584.567Diğer Haklar12 5.486.700 9.584.567Peşin Ödenmiş Giderler34.576.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 34.576.626Ertelenmiş Vergi Varlığı25 19.453.696 22.796.023Diğer Duran Varlıklar17 45.658.786 45.081.731İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 45.658.786 45.081.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR420.252.666 364.232.786TOPLAM VARLIKLAR870.136.658 780.906.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar59.607.594 12.740.379İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 59.607.594 12.740.379Banka Kredileri5 59.300.000 12.740.379Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 307.594Ticari Borçlar7 291.203.011 271.123.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.772.742 723.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 285.430.269 270.399.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 13.405.640 10.473.317Diğer Borçlar23.935 1.466İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.935 1.466Türev Araçlar4 971.016 9.601.352Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.313.839 587.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.313.839 587.126Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.613.601 16.716.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.979.331 7.387.452Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.634.270 9.328.680Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.015.641 835.243İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 3.015.641 835.243ARA TOPLAM385.154.277 322.078.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER385.154.277 322.078.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.166.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.166.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.166.116Uzun Vadeli Karşılıklar22.435.177 18.490.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14,15 22.435.177 18.490.916TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.601.293 18.490.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER408.755.570 340.569.052ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar461.381.088 440.337.223Ödenmiş Sermaye18 28.977.661 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları18 38.943.796 38.943.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.217.593 -6.592.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 366.952.841 311.084.122Net Dönem Karı veya Zararı18 24.668.715 55.868.719TOPLAM ÖZKAYNAKLAR461.381.088 440.337.223TOPLAM KAYNAKLAR870.136.658 780.906.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.022.443.260 872.154.124Satışların Maliyeti19 -763.335.921 -629.420.898TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)259.107.339 242.733.226BRÜT KAR (ZARAR)259.107.339 242.733.226Genel Yönetim Giderleri20 -58.367.291 -55.785.744Pazarlama Giderleri20 -124.704.672 -115.640.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.292.711 56.937.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -23.758.755 -48.798.165Diğer Kazançlar (Kayıplar)295.939 -666.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.865.271 78.779.852Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 6.123.197Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -5.496.324 -2.522.824FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.368.947 82.380.225Finansman Gelirleri23 4.686.658 15.066.556Finansman Giderleri23 -47.767.940 -27.731.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.287.665 69.715.218Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.618.950 -13.846.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.370.411 -16.462.688Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -4.248.539 2.616.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.668.715 55.868.719DÖNEM KARI (ZARARI)24.668.715 55.868.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları24.668.715 55.868.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.624.850 -3.111.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -4.531.062 -3.889.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler906.212 777.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 906.212 777.933Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.624.850 -3.111.734TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.043.865 52.756.985Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları21.043.865 52.756.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823702BIST