***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-178.109 3.920.777 3.742.668 3.742.668Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.770.852 12.055.668 366.952.841 3.920.777 444.079.891 444.079.891Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)539.046 38.459.125 38.998.171 38.998.171Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -9.678.547 12.055.668 391.621.556 38.459.125 500.379.259 500.379.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.189.840 -92.861.497Dönem Karı (Zararı)38.459.125 3.920.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.459.125 3.920.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.983.743 16.977.205Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 8.225.690 8.358.042Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.144.447 -1.186.415Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.192.521 -123.001Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 439.127 -716.768Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler645.990Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.776.095 -992.636Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-156.153 2.019.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-88.108 1.450.653Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-68.045 568.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.696.687 7.467.146Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-971.016 -7.483.097Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -971.016 -7.483.097Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.497.778 7.821.023Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler835.204 -18.498Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 835.204 -18.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.973.256 -136.162.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-120.982.698 -66.425.548Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.494.334 -14.738.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.180.507 -19.574.405İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)70.180.507 -19.574.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.676.731 -35.423.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-41.676.731 -35.423.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-68.530.388 -115.264.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-749.912 -2.189.615Vergi İadeleri (Ödemeleri)22.090.460 24.592.655YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.040.582 -2.949.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-761.051 86.126Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,15 -761.051 86.126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.279.531 -3.035.356Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.279.531 -3.035.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.001.859 109.982.058Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri118.900.000 130.189.583Kredilerden Nakit Girişleri9 118.900.000 130.189.583Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.300.000 -12.740.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -59.300.000 -12.740.379Ödenen Faiz-3.696.687 -7.467.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)98.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.228.563 14.171.331Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.776.095 992.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.452.468 15.163.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.469.805 21.305.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.017.337 36.469.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.017.337 30.212.670Ticari Alacaklar340.929.199 218.600.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 37.690.721 46.917.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 303.238.478 171.682.099Diğer Alacaklar29.667.770 15.699.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 29.667.770 15.699.116Türev Araçlar20 3.483.979 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 3.483.979 0Stoklar6 168.848.192 130.792.985Peşin Ödenmiş Giderler10.348.162 3.805.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.348.162 3.805.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.901.167Diğer Dönen Varlıklar32.107.326 39.782.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 32.107.326 39.782.957ARA TOPLAM615.401.965 449.794.437Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 89.555 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR615.491.520 449.883.992DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 324.237.439 313.593.950Arazi ve Arsalar1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri285.648 306.680Binalar48.830.999 49.525.108Tesis, Makine ve Cihazlar158.911.255 164.201.165Taşıtlar14.120.571 14.639.426Mobilya ve Demirbaşlar2.325.903 2.494.310Özel Maliyetler2.076.227 2.185.187Yapılmakta Olan Yatırımlar96.397.423 78.952.661Kullanım Hakkı Varlıkları1.281.244 1.379.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.774.713 5.486.700Diğer Haklar4.774.713 5.486.700Peşin Ödenmiş Giderler38.778.331 34.576.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.778.331 34.576.626Ertelenmiş Vergi Varlığı17 22.657.769 19.453.696Diğer Duran Varlıklar41.223.445 45.658.786İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 41.223.445 45.658.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.056.048 420.252.666TOPLAM VARLIKLAR1.048.547.568 870.136.658KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar119.306.140 59.607.594İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar119.306.140 59.607.594Banka Kredileri9 118.900.000 59.300.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 406.140 307.594Ticari Borçlar363.922.539 291.203.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 7.881.656 5.772.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 356.040.883 285.430.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.966.317 13.405.640Diğer Borçlar5.134 23.935İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.134 23.935Türev Araçlar971.016Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar971.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.072.612 1.313.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.072.612 1.313.839Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.935.445Kısa Vadeli Karşılıklar15.545.556 15.613.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 6.485.607 7.979.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 9.059.949 7.634.270Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.293.060 3.015.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.293.060 3.015.641ARA TOPLAM524.046.803 385.154.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER524.046.803 385.154.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.166.116 1.166.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.166.116 1.166.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.166.116 1.166.116Uzun Vadeli Karşılıklar22.955.390 22.435.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 22.955.390 22.435.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.121.506 23.601.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER548.168.309 408.755.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.379.259 461.381.088Ödenmiş Sermaye28.977.661 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.678.547 -10.217.593Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları391.621.556 366.952.841Net Dönem Karı veya Zararı38.459.125 24.668.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR500.379.259 461.381.088TOPLAM KAYNAKLAR1.048.547.568 870.136.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 333.315.743 249.198.445Satışların Maliyeti12 -240.848.535 -186.544.051TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.467.208 62.654.394BRÜT KAR (ZARAR)92.467.208 62.654.394Genel Yönetim Giderleri13 -13.899.932 -13.751.390Pazarlama Giderleri13 -27.644.138 -27.615.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 9.730.483 6.866.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -14.873.742 -8.861.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.779.879 19.291.632Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 5.083.188 18.498Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -645.990TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri123.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.863.067 18.787.141Finansman Gelirleri16 6.971.521 738.793Finansman Giderleri16 -4.877.685 -7.784.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.956.903 11.741.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.497.778 -7.821.023Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.836.613 -8.813.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 3.338.835 992.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.459.125 3.920.777DÖNEM KARI (ZARARI)38.459.125 3.920.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları38.459.125 3.920.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 1,33000000 0,14000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar539.046 -178.109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)673.808 -222.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-134.762 44.527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -134.762 44.527Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)539.046 -178.109TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.998.171 3.742.668Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları38.998.171 3.742.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848358BIST