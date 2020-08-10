***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.812.425 14.203.317 12.390.892 12.390.892Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -8.405.168 12.055.668 366.952.841 14.203.317 452.728.115 452.728.115Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.686.637 77.516.442 75.829.805 75.829.805Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -11.904.230 12.055.668 391.621.556 77.516.442 537.210.893 537.210.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.836.630 -112.666.359Dönem Karı (Zararı)77.516.442 14.203.317Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)77.516.442 14.203.317Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.978.419 34.945.675Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.544.281 17.361.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler885.690 -3.266.184Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.782 47.100Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.586.945 -1.334.772Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 645.990Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.697.473 -2.624.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler885.187 3.281.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 858.831 2.717.079Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.356 564.273Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.948.072 20.898.127Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler278.396 -8.828.761Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 278.396 -8.828.761Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.984.894 4.762.572Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7.451.899 736.624Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 7.451.899 736.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-112.745.055 -171.027.021Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.661.902 -138.661.771Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.194.363 -796.729Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.407.922 -7.073.268İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)68.407.922 -7.073.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.296.712 -24.495.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.296.712 -24.495.253Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.749.806 -121.878.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -913.176 -3.751.201Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 12.962.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.114.795 -8.834.742Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.495.214 4.812.490Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.495.214 4.812.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.610.009 -13.647.232Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -88.610.009 -13.647.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.734.807 126.844.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.015.600.000 160.574.583Kredilerden Nakit Girişleri9 2.015.600.000 160.574.583Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.915.700.000 -12.740.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.915.700.000 -12.740.379Ödenen Faiz16 -7.306.263 -20.898.127Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-858.930 -91.498YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.456.642 5.343.478Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.675.444 2.624.502NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.132.086 7.967.980DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.212.670 21.305.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.344.756 29.273.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 44.344.756 30.212.670Ticari Alacaklar5 379.265.685 218.600.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 19 38.400.334 46.917.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 340.865.351 171.682.099Diğer Alacaklar40.887.432 15.699.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 40.887.432 15.699.116Stoklar6 144.400.403 130.792.985Peşin Ödenmiş Giderler14.332.843 3.805.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.332.843 3.805.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 10.901.167Diğer Dönen Varlıklar32.393.685 39.782.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 32.393.685 39.782.957ARA TOPLAM655.624.804 449.794.437Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 0 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR655.624.804 449.883.992DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 374.714.339 313.593.950Arazi ve Arsalar7 1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7 265.871 306.680Binalar7 48.237.336 49.525.108Tesis, Makine ve Cihazlar7 144.899.477 164.201.165Taşıtlar7 13.642.806 14.639.426Mobilya ve Demirbaşlar7 2.156.138 2.494.310Özel Maliyetler7 1.966.668 2.185.187Yapılmakta Olan Yatırımlar7 162.256.630 78.952.661Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.086.711 1.379.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.248.449 5.486.700Diğer Haklar3.248.449 5.486.700Peşin Ödenmiş Giderler16.793.462 34.576.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.793.462 34.576.626Ertelenmiş Vergi Varlığı17 29.595.198 19.453.696Diğer Duran Varlıklar44.159.465 45.658.786İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 44.159.465 45.658.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR472.700.731 420.252.666TOPLAM VARLIKLAR1.128.325.535 870.136.658KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar159.943.566 59.607.594İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar159.943.566 59.607.594Banka Kredileri9 159.200.000 59.300.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 743.566 307.594Ticari Borçlar359.610.933 291.203.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 19 6.118.683 5.772.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 353.492.250 285.430.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.317.080 13.405.640Diğer Borçlar4.163 23.935İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.163 23.935Türev Araçlar1.249.412 971.016Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 1.249.412 971.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.142.090 1.313.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.142.090 1.313.839Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü803.570Kısa Vadeli Karşılıklar19.811.389 15.613.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 8.005.687 7.979.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 11.805.702 7.634.270Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler781.884 3.015.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 781.884 3.015.641ARA TOPLAM561.664.087 385.154.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER561.664.087 385.154.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.490.716 1.166.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.490.716 1.166.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.490.716 1.166.116Uzun Vadeli Karşılıklar25.959.839 22.435.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 25.959.839 22.435.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.450.555 23.601.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER591.114.642 408.755.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar537.210.893 461.381.088Ödenmiş Sermaye28.977.661 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.904.230 -10.217.593Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları391.621.556 366.952.841Net Dönem Karı veya Zararı77.516.442 24.668.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR537.210.893 461.381.088TOPLAM KAYNAKLAR1.128.325.535 870.136.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 659.378.488 531.664.438 326.062.745 282.465.993Satışların Maliyeti12 -466.578.037 -386.392.319 -225.729.502 -199.848.268TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)192.800.451 145.272.119 100.333.243 82.617.725BRÜT KAR (ZARAR)192.800.451 145.272.119 100.333.243 82.617.725Genel Yönetim Giderleri13 -28.717.066 -26.703.654 -14.817.134 -12.952.264Pazarlama Giderleri13 -65.189.006 -63.571.723 -37.544.868 -35.955.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 18.091.305 12.397.729 8.360.822 5.531.476Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -20.493.666 -22.338.371 -5.619.924 -13.476.565ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.492.018 45.056.100 50.712.139 25.764.468Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 0 0 0 -18.498Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -7.451.899 -1.382.614 -89.555 -736.624TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 -47.100 0 -170.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.040.119 43.626.386 50.622.584 24.839.245Finansman Gelirleri16 10.234.959 738.793 3.263.438 0Finansman Giderleri16 -16.318.995 -25.399.290 -11.441.310 -17.615.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.956.083 18.965.889 42.444.712 7.224.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.439.641 -4.762.572 9.058.137 3.058.451Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.159.484 -12.745.310 2.677.129 -3.931.665Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 9.719.843 7.982.738 6.381.008 6.990.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540DÖNEM KARI (ZARARI)77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.516.442 14.203.317 51.502.849 10.282.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 2,68000000 0,49000000 1,35000000 0,35000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.686.637 -1.812.425 -2.225.683 -1.634.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -2.108.296 -2.265.531 -2.782.104 -2.042.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler421.659 453.106 556.421 408.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 421.659 453.106 556.421 408.579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.686.637 -1.812.425 -2.225.683 -1.634.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.829.805 12.390.892 49.277.166 8.648.224Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları75.829.805 12.390.892 49.277.166 8.648.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867680BIST