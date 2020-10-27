***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.718.638 17.019.929 14.301.291 14.301.291Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -9.311.381 12.055.668 366.952.841 17.019.929 454.638.514 454.638.514Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.256.357 116.065.987 112.809.630 112.809.630Sermaye Arttırımı191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.473.950 12.055.668 391.621.556 116.065.987 765.579.740 765.579.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.535.645 -82.934.943Dönem Karı (Zararı)116.065.987 17.019.929Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)116.065.987 17.019.929Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.206.307 62.074.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.986.855 24.875.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-419.382 -1.041.619Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler111.506 -27.446Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -530.888 -1.660.163Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 645.990Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.484.143 3.935.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 6.417.359 3.614.899Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.066.784 320.723Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.321.250 32.102.454Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.321.250 32.102.454Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.049.995 343.144Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.176.773 -5.275.801Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -9.176.773 -5.275.801Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.952.271 6.305.137Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler107.938 830.199Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 107.938 830.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.347.681 -203.024.126Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.129.365 -71.336.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.078.854 2.352.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.050.511 -73.688.909Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.717.771 3.725.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.199.531 -35.389.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.769.125 -440.188İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-24.430.406 -34.949.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.698.986 -100.023.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21.269.633 -102.091.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.429.353 2.068.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.924.613 -123.929.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -4.934.221 -5.118.341Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.454.747 46.112.894YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.714.903 -17.256.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.832.140 7.655.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.832.140 7.655.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.547.043 -24.911.699Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -104.547.043 -24.911.699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.700.897 135.149.168Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000.000 180.094.500Kredilerden Nakit Girişleri9 10.000.000 180.094.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.300.000 -12.740.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -59.300.000 -12.740.379Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.314.399 -102.499Ödenen Faiz16 -13.073.726 -32.102.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.521.639 34.957.718Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.015.139 -343.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.536.778 34.614.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.212.670 21.305.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 84.749.448 55.920.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 84.749.448 30.212.670Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar5 308.617.860 218.600.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 52.996.756 46.917.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 255.621.104 171.682.099Diğer Alacaklar9.826.227 15.699.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 9.826.227 15.699.116Türev Araçlar8.205.757Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 8.205.757Stoklar6 161.041.644 130.792.985Peşin Ödenmiş Giderler17.601.305 3.805.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.601.305 3.805.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.774.487 10.901.167Diğer Dönen Varlıklar34.190.118 39.782.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 34.190.118 39.782.957ARA TOPLAM633.006.846 449.794.437Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 0 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR633.006.846 449.883.992DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 478.015.207 313.593.950Arazi ve Arsalar7 1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7 244.798 306.680Binalar7 47.567.339 49.525.108Tesis, Makine ve Cihazlar7 152.771.870 164.201.165Taşıtlar7 12.483.999 14.639.426Mobilya ve Demirbaşlar11 2.077.972 2.494.310Özel Maliyetler7 1.911.932 2.185.187Yapılmakta Olan Yatırımlar7 259.667.884 78.952.661Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.704.949 1.379.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.937.143 5.486.700Diğer Haklar2.937.143 5.486.700Peşin Ödenmiş Giderler5.946.088 34.576.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.946.088 34.576.626Ertelenmiş Vergi Varlığı17 23.896.941 19.453.696Diğer Duran Varlıklar50.779.210 45.658.786İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 50.779.210 45.658.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR565.382.645 420.252.666TOPLAM VARLIKLAR1.198.389.491 870.136.658KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.293.658 59.607.594İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.293.658 59.607.594Banka Kredileri9 10.004.010 59.300.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 289.648 307.594Ticari Borçlar352.109.784 291.203.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 1.003.617 5.772.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 351.106.167 285.430.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.572.599 13.405.640Diğer Borçlar0 23.935İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 23.935Türev Araçlar0 971.016Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 0 971.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.013.717 1.313.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.013.717 1.313.839Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar8 20.166.178 15.613.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 8.465.124 7.979.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 11.701.054 7.634.270Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 590.890 3.015.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 590.890 3.015.641ARA TOPLAM401.746.826 385.154.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.746.826 385.154.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.548.755 1.166.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.548.755 1.166.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.548.755 1.166.116Uzun Vadeli Karşılıklar27.514.170 22.435.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 27.514.170 22.435.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.062.925 23.601.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER432.809.751 408.755.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar765.579.740 461.381.088Ödenmiş Sermaye220.000.000 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Paylara İlişkin Primler (İskontolar)366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.473.950 -10.217.593Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları391.621.556 366.952.841Net Dönem Karı veya Zararı116.065.987 24.668.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR765.579.740 461.381.088TOPLAM KAYNAKLAR1.198.389.491 870.136.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 929.845.168 770.777.066 270.466.680 239.112.628Satışların Maliyeti12 -667.552.590 -570.937.263 -200.974.553 -184.544.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)262.292.578 199.839.803 69.492.127 54.567.684BRÜT KAR (ZARAR)262.292.578 199.839.803 69.492.127 54.567.684Genel Yönetim Giderleri13 -42.650.400 -38.220.836 -13.933.334 -11.517.182Pazarlama Giderleri13 -98.744.908 -92.142.607 -33.555.902 -28.570.884Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 31.324.842 18.749.071 13.233.537 6.351.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -36.628.719 -22.614.036 -16.135.053 -275.665ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.593.393 65.611.395 19.101.375 20.555.295Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 197.493 197.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -89.555 -1.476.189 7.362.344 -93.575TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri27.446 74.546FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.701.331 64.162.652 26.661.212 20.536.266Finansman Gelirleri16 23.987.320 2.211.819 13.752.361 1.473.026Finansman Giderleri16 -21.670.393 -43.049.405 -5.351.398 -17.650.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.018.258 23.325.066 35.062.175 4.359.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.952.271 -6.305.137 3.487.370 -1.542.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.581.427 -10.896.774 9.578.057 1.848.536Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 3.629.156 4.591.637 -6.090.687 -3.391.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612DÖNEM KARI (ZARARI)116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları116.065.987 17.019.929 38.549.545 2.816.612Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,53000000 0,59000000 0,20000000 0,10000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.256.357 -2.718.638 -1.569.720 -906.213Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -4.070.446 -3.398.297 -1.962.150 -1.132.766Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler814.089 679.659 392.430 226.553Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 814.089 679.659 392.430 226.553Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.256.357 -2.718.638 -1.569.720 -906.213TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.809.630 14.301.291 36.979.825 1.910.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları112.809.630 14.301.291 36.979.825 1.910.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884532BIST