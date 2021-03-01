***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.624.850 24.668.715 21.043.865 21.043.865Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.869.555 158.569.653 155.700.098 155.700.098Sermaye Arttırımı191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.173.971 59.180.063Dönem Karı (Zararı)158.569.653 24.668.715Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.397.442 82.054.725Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 34.288.605 33.387.719Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-67.326 3.861.640Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 185.557 -295.939Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -252.883 -503.541Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,11 0 4.661.120Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.484.451 9.334.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 11.112.186 11.028.627Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 397.987 -650.741Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 3.974.278 -1.043.669Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.900.512 37.495.874Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 14.691.260 36.062.536Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.478.049 4.827.152Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.268.797 -3.393.814Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.098.899 -848.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.941.419 -8.630.336Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 8.941.419 -8.630.336Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -42.761.265 6.618.950Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.290.055 835.204Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -2.290.055 835.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.460.287 -35.292.527Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.361.436 -8.451.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.361.436 -8.451.409Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.583.321 -6.279.855Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.069.490 16.686.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.069.490 16.686.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.414.980 -37.247.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.414.980 -37.247.339Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları123.506.808 71.430.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -8.878.091 -10.285.918Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.454.746 -1.964.932YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-187.522.571 -61.449.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.520.409 7.715.647Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.520.409 7.715.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-202.042.980 -69.165.596Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -202.042.980 -69.165.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.955.083 10.328.175Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.389.022 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000.000 59.300.000Kredilerden Nakit Girişleri5 10.000.000 59.300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.300.000 -12.740.379Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -69.300.000 -12.740.379Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.761.751 -168.910Ödenen Faiz-14.417.865 -36.062.536Alınan Faiz45.677 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.606.483 8.058.289Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.015.139 848.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.621.622 8.906.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.212.670 21.305.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.834.292 30.212.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 70.834.292 30.212.670Ticari Alacaklar7 256.044.677 218.600.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 69.732.134 46.917.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 186.312.543 171.682.099Diğer Alacaklar8 19.392.117 15.699.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 19.392.117 15.699.116Stoklar9 181.629.189 130.792.985Peşin Ödenmiş Giderler6.266.675 3.805.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.266.675 3.805.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 10.963.524 10.901.167Diğer Dönen Varlıklar83.469.053 60.503.294İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 83.469.053 60.503.294ARA TOPLAM628.599.527 470.514.774Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR628.599.527 470.604.329DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar11 547.404.040 313.593.950Arazi ve Arsalar11 1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 222.492 306.680Binalar11 46.633.300 49.525.108Tesis, Makine ve Cihazlar11 167.606.831 164.201.165Taşıtlar11 11.475.546 14.639.426Mobilya ve Demirbaşlar11 2.054.945 2.494.310Özel Maliyetler11 1.797.000 2.185.187Yapılmakta Olan Yatırımlar11 316.324.513 78.952.661Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.377.145 1.379.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.803.267 5.486.700Diğer Haklar12 2.803.267 5.486.700Peşin Ödenmiş Giderler2.940.449 34.576.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.940.449 34.576.626Ertelenmiş Vergi Varlığı26 66.324.739 19.453.696Diğer Duran Varlıklar26.551.832 24.938.449İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 26.551.832 24.938.449TOPLAM DURAN VARLIKLAR649.504.579 399.532.329TOPLAM VARLIKLAR1.278.104.106 870.136.658KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.434.997 59.607.594İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.434.997 59.607.594Banka Kredileri5 0 59.300.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.434.997 307.594Ticari Borçlar7 389.816.224 291.203.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.944.602 5.772.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 387.871.622 285.430.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 12.670.542 13.405.640Diğer Borçlar4.205 23.935İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.205 23.935Türev Araçlar4 9.912.435 971.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)98.897 1.313.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 98.897 1.313.839Kısa Vadeli Karşılıklar15 21.436.664 15.613.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.430.129 7.979.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 12.006.535 7.634.270Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.177.888 3.015.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.177.888 3.015.641ARA TOPLAM440.551.852 385.154.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.551.852 385.154.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.046.580 1.166.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.046.580 1.166.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.046.580 1.166.116Uzun Vadeli Karşılıklar15,16 27.035.466 22.435.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15,16 27.035.466 22.435.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.082.046 23.601.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER469.633.898 408.755.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar808.470.208 461.381.088Ödenmiş Sermaye19 220.000.000 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları19 38.943.796 38.943.796Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.087.148 -10.217.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.087.148 -10.217.593Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -13.087.148 -10.217.593Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 391.621.556 366.952.841Net Dönem Karı veya Zararı19 158.569.653 24.668.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR808.470.208 461.381.088TOPLAM KAYNAKLAR1.278.104.106 870.136.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.238.731.412 1.022.443.260Satışların Maliyeti20 -918.946.407 -763.335.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)319.785.005 259.107.339BRÜT KAR (ZARAR)319.785.005 259.107.339Genel Yönetim Giderleri21 -59.461.541 -58.367.291Pazarlama Giderleri21 -132.613.299 -124.704.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 49.249.697 27.588.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -50.467.085 -23.758.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.492.777 79.865.271Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.379.610Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -89.555 -5.496.324FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.782.832 74.368.947Finansman Gelirleri24 21.001.719 4.686.658Finansman Giderleri24 -33.976.163 -47.767.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.808.388 31.287.665Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri42.761.265 -6.618.950Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -3.392.389 -2.370.411Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 46.153.654 -4.248.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)158.569.653 24.668.715DÖNEM KARI (ZARARI)158.569.653 24.668.715Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları158.569.653 24.668.715Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 27 0,72000000 0,85000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.869.555 -3.624.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.586.944 -4.531.062Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler717.389 906.212Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 717.389 906.212Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.869.555 -3.624.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.700.098 21.043.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları155.700.098 21.043.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914250BIST