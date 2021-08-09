***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088Transferler24.668.715 -24.668.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.686.637 0 77.516.442 75.829.805 75.829.805Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -11.904.230 12.055.668 391.621.556 77.516.442 537.210.893 537.210.893Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Transferler158.569.653 -158.569.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.337.511 0 101.812.208 97.474.697 97.474.697Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -17.424.659 12.055.668 550.191.209 101.812.208 905.944.905 905.944.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.005.226 1.836.630Dönem Karı (Zararı)101.812.208 77.516.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)101.812.208 77.516.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.804.077 37.978.419Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.973.643 17.544.281Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.460.626 4.583.163Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.499.374 -3.782Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.038.748 4.586.945Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.219.281 885.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.137.147 858.831Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.221.357 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.303.491 26.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.265.263 8.948.072Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.336.185 8.948.072Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-571.548 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.499.374 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.525 -3.697.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.101.978 278.396Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -24.101.978 278.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.267.170 1.984.894Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-414.201 7.451.899Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -414.201 7.451.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-179.352.361 -112.745.055Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-202.886.443 -160.661.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-202.886.443 -160.661.902Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.746.049 -18.194.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.990.074 68.407.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)75.990.074 68.407.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.709.943 -2.296.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.709.943 -2.296.712Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-58.736.076 2.749.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.042.180 -913.176Vergi İadeleri (Ödemeleri)-226.970 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.253.062 -83.114.795Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri940.986 5.495.214Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,15 940.986 5.495.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.194.048 -88.610.009Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.194.048 -88.610.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.809.745 91.734.807Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri126.700.000 2.015.600.000Kredilerden Nakit Girişleri9 126.700.000 2.015.600.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.915.700.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -1.915.700.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.845.233 -858.930Ödenen Faiz-15.045.022 -7.306.263YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.448.543 10.456.642Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi45.297 3.675.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.403.246 14.132.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 70.834.292 30.212.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 35.431.046 44.344.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 35.431.046 70.834.292Finansal YatırımlarTicari Alacaklar469.929.868 256.044.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 74.856.444 69.732.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 395.073.424 186.312.543Diğer Alacaklar41.831.235 19.392.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 41.831.235 19.392.117Türev Araçlar20 14.675.243 0Stoklar6 212.336.490 181.629.189Peşin Ödenmiş Giderler14.518.516 6.266.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.518.516 6.266.675Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.770.464 10.963.524Diğer Dönen Varlıklar79.475.935 83.469.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 79.475.935 83.469.053ARA TOPLAM869.968.797 628.599.527Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR869.968.797 628.599.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 609.033.757 547.404.040Arazi ve Arsalar1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri215.724 222.492Binalar75.070.408 46.633.300Tesis, Makine ve Cihazlar479.316.254 167.606.831Taşıtlar9.414.711 11.475.546Mobilya ve Demirbaşlar5.672.187 2.054.945Özel Maliyetler1.574.069 1.797.000Yapılmakta Olan Yatırımlar36.480.991 316.324.513Kullanım Hakkı Varlıkları2.943.405 3.377.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.546.908 2.803.267Diğer Haklar2.546.908 2.803.267Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 2.940.449Ertelenmiş Vergi Varlığı17 68.561.977 66.324.739Diğer Duran Varlıklar27.768.800 26.551.832İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 27.768.800 26.551.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR710.957.954 649.504.579TOPLAM VARLIKLAR1.580.926.751 1.278.104.106KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar129.165.052 1.434.997İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.165.052 1.434.997Banka Kredileri9 126.700.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.465.052 1.434.997Ticari Borçlar465.234.750 389.816.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 14.754.593 1.944.602İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 450.480.157 387.871.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.950.560 12.670.542Diğer Borçlar0 4.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.205Türev Araçlar485.700 9.912.435Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.790.832 98.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.790.832 98.897Kısa Vadeli Karşılıklar22.801.771 21.436.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 9.713.102 9.430.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 13.088.669 12.006.535Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.530.991 5.177.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.530.991 5.177.888ARA TOPLAM640.959.656 440.551.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.959.656 440.551.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.809.274 2.046.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.809.274 2.046.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.809.274 2.046.580Uzun Vadeli Karşılıklar32.212.916 27.035.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 32.212.916 27.035.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.022.190 29.082.046TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER674.981.846 469.633.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar905.944.905 808.470.208Ödenmiş Sermaye220.000.000 220.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları366.683 366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.424.659 -13.087.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.424.659 -13.087.148Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.424.659 -13.087.148Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları550.191.209 391.621.556Net Dönem Karı veya Zararı101.812.208 158.569.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR905.944.905 808.470.208TOPLAM KAYNAKLAR1.580.926.751 1.278.104.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 866.737.360 659.378.488 454.523.452 326.062.745Satışların Maliyeti12 -623.017.644 -466.578.037 -329.231.342 -225.729.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)243.719.716 192.800.451 125.292.110 100.333.243BRÜT KAR (ZARAR)243.719.716 192.800.451 125.292.110 100.333.243Genel Yönetim Giderleri13 -32.299.352 -28.717.066 -15.497.958 -14.817.134Pazarlama Giderleri13 -84.067.188 -65.189.006 -47.371.283 -37.544.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 23.672.858 18.091.305 8.783.637 8.360.822Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -37.510.482 -20.493.666 -3.426.783 -5.619.924ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.515.552 96.492.018 67.779.723 50.712.139Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 531.876 0 127.114 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 -7.451.899 0 -89.555FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.047.428 89.040.119 67.906.837 50.622.584Finansman Gelirleri16 21.276.854 10.234.959 3.875.677 3.263.438Finansman Giderleri16 -25.244.904 -16.318.995 -15.417.332 -11.441.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.079.378 82.956.083 56.365.182 42.444.712Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.267.170 -5.439.641 -7.451.082 9.058.137Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.420.030 -15.159.484 -2.465.898 2.677.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.152.860 9.719.843 -4.985.184 6.381.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849DÖNEM KARI (ZARARI)101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,46000000 2,68000000 0,24000000 1,35000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.337.511 -1.686.637 -551.929 -2.225.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -5.421.889 -2.108.296 -689.912 -2.782.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.084.378 421.659 137.983 556.421Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.084.378 421.659 137.983 556.421Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.337.511 -1.686.637 -551.929 -2.225.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.474.697 75.829.805 48.362.171 49.277.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları97.474.697 75.829.805 48.362.171 49.277.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956148BIST