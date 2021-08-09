***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:12
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.686.637 0 77.516.442 75.829.805 75.829.805
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -11.904.230 12.055.668 391.621.556 77.516.442 537.210.893 537.210.893
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208
Transferler
158.569.653 -158.569.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.337.511 0 101.812.208 97.474.697 97.474.697
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -17.424.659 12.055.668 550.191.209 101.812.208 905.944.905 905.944.905
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.005.226 1.836.630
Dönem Karı (Zararı)
101.812.208 77.516.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.812.208 77.516.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.804.077 37.978.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.973.643 17.544.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.460.626 4.583.163
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.499.374 -3.782
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.038.748 4.586.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.219.281 885.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.137.147 858.831
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.221.357 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.303.491 26.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.265.263 8.948.072
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.336.185 8.948.072
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-571.548 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.499.374 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.525 -3.697.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.101.978 278.396
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -24.101.978 278.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.267.170 1.984.894
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-414.201 7.451.899
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -414.201 7.451.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-179.352.361 -112.745.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.886.443 -160.661.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-202.886.443 -160.661.902
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.746.049 -18.194.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.990.074 68.407.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.990.074 68.407.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.709.943 -2.296.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.709.943 -2.296.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.736.076 2.749.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.042.180 -913.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-226.970 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.253.062 -83.114.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
940.986 5.495.214
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,15 940.986 5.495.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.194.048 -88.610.009
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.194.048 -88.610.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.809.745 91.734.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.700.000 2.015.600.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 126.700.000 2.015.600.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.915.700.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -1.915.700.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.845.233 -858.930
Ödenen Faiz
-15.045.022 -7.306.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.448.543 10.456.642
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.297 3.675.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.403.246 14.132.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.834.292 30.212.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.431.046 44.344.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.431.046 70.834.292
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
469.929.868 256.044.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 74.856.444 69.732.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 395.073.424 186.312.543
Diğer Alacaklar
41.831.235 19.392.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 41.831.235 19.392.117
Türev Araçlar
20 14.675.243 0
Stoklar
6 212.336.490 181.629.189
Peşin Ödenmiş Giderler
14.518.516 6.266.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.518.516 6.266.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.770.464 10.963.524
Diğer Dönen Varlıklar
79.475.935 83.469.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 79.475.935 83.469.053
ARA TOPLAM
869.968.797 628.599.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
869.968.797 628.599.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 609.033.757 547.404.040
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
215.724 222.492
Binalar
75.070.408 46.633.300
Tesis, Makine ve Cihazlar
479.316.254 167.606.831
Taşıtlar
9.414.711 11.475.546
Mobilya ve Demirbaşlar
5.672.187 2.054.945
Özel Maliyetler
1.574.069 1.797.000
Yapılmakta Olan Yatırımlar
36.480.991 316.324.513
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.943.405 3.377.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.546.908 2.803.267
Diğer Haklar
2.546.908 2.803.267
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 68.561.977 66.324.739
Diğer Duran Varlıklar
27.768.800 26.551.832
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 27.768.800 26.551.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
710.957.954 649.504.579
TOPLAM VARLIKLAR
1.580.926.751 1.278.104.106
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.165.052 1.434.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.165.052 1.434.997
Banka Kredileri
9 126.700.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.465.052 1.434.997
Ticari Borçlar
465.234.750 389.816.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 14.754.593 1.944.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 450.480.157 387.871.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.950.560 12.670.542
Diğer Borçlar
0 4.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.205
Türev Araçlar
485.700 9.912.435
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.790.832 98.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.790.832 98.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.801.771 21.436.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.713.102 9.430.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 13.088.669 12.006.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.530.991 5.177.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.530.991 5.177.888
ARA TOPLAM
640.959.656 440.551.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.959.656 440.551.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.809.274 2.046.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.809.274 2.046.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.809.274 2.046.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.212.916 27.035.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 32.212.916 27.035.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.022.190 29.082.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
674.981.846 469.633.898
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
905.944.905 808.470.208
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
366.683 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.424.659 -13.087.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.424.659 -13.087.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.424.659 -13.087.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
550.191.209 391.621.556
Net Dönem Karı veya Zararı
101.812.208 158.569.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
905.944.905 808.470.208
TOPLAM KAYNAKLAR
1.580.926.751 1.278.104.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 866.737.360 659.378.488 454.523.452 326.062.745
Satışların Maliyeti
12 -623.017.644 -466.578.037 -329.231.342 -225.729.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.719.716 192.800.451 125.292.110 100.333.243
BRÜT KAR (ZARAR)
243.719.716 192.800.451 125.292.110 100.333.243
Genel Yönetim Giderleri
13 -32.299.352 -28.717.066 -15.497.958 -14.817.134
Pazarlama Giderleri
13 -84.067.188 -65.189.006 -47.371.283 -37.544.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 23.672.858 18.091.305 8.783.637 8.360.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -37.510.482 -20.493.666 -3.426.783 -5.619.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.515.552 96.492.018 67.779.723 50.712.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 531.876 0 127.114 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -7.451.899 0 -89.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.047.428 89.040.119 67.906.837 50.622.584
Finansman Gelirleri
16 21.276.854 10.234.959 3.875.677 3.263.438
Finansman Giderleri
16 -25.244.904 -16.318.995 -15.417.332 -11.441.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.079.378 82.956.083 56.365.182 42.444.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.267.170 -5.439.641 -7.451.082 9.058.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.420.030 -15.159.484 -2.465.898 2.677.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.152.860 9.719.843 -4.985.184 6.381.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.812.208 77.516.442 48.914.100 51.502.849
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,46000000 2,68000000 0,24000000 1,35000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.337.511 -1.686.637 -551.929 -2.225.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -5.421.889 -2.108.296 -689.912 -2.782.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.084.378 421.659 137.983 556.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.084.378 421.659 137.983 556.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.337.511 -1.686.637 -551.929 -2.225.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.474.697 75.829.805 48.362.171 49.277.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.474.697 75.829.805 48.362.171 49.277.166
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956148
BIST