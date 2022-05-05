***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Transferler158.569.653 -158.569.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.785.582 52.898.108 49.112.526 49.112.526Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -16.872.730 12.055.668 550.191.209 52.898.108 857.582.734 857.582.734Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 550.191.209 221.857.587 1.017.617.671 1.017.617.671Transferler221.857.587 -221.857.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.350.763 7.350.763 7.350.763Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 772.048.796 7.350.763 1.024.968.434 1.024.968.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.848.547 -91.940.769Dönem Karı (Zararı)7.350.763 52.898.108Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.350.763 52.898.108Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler118.331.244 231.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 14.611.762 7.062.513Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler898.208 -638.736Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler664.832 332.867Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 233.376 -971.603Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.818.645 1.625.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.580.587 735.879Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.238.058 890.073Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.302.604 15.821.429Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.536.320 3.454.417Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16.766.284 12.367.012Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.480.940 -916.532Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler32.912.331 -23.168.067Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 32.912.331 -23.168.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.770.292 816.088Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-501.658 -370.909Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-501.658 -370.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.977.842 -141.529.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-288.742.280 -225.982.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-288.742.280 -225.982.094Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-138.631.920 -28.156.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler350.762.533 121.497.562İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)350.762.533 121.497.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.366.175 -8.888.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)711.758Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 589.378 711.758Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.974.823 -58.244.914Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.974.823 -58.244.914FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.390.408 99.424.217Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri92.500.000 103.000.000Kredilerden Nakit Girişleri9 92.500.000 103.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-573.273 -440.438Ödenen Faiz-12.536.319 -3.135.345YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.156.416 -50.049.708Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.469.200 832.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.625.616 -49.216.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.983.106 70.834.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 90.608.722 21.617.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 90.608.722 31.983.106Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar676.501.502 406.559.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 50.224.306 100.360.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 626.277.196 306.199.073Diğer Alacaklar52.675.658 46.648.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 52.675.658 46.648.300Türev Araçlar18 51.320.505 86.445.050Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 51.320.505 86.445.050Stoklar6 467.585.711 329.187.167Peşin Ödenmiş Giderler25.445.473 12.138.389İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.445.473 12.138.389Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.272 11.565.206Diğer Dönen Varlıklar108.192.928 104.617.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 108.192.928 104.617.331ARA TOPLAM1.472.332.771 1.029.143.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.472.332.771 1.029.143.753DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 618.625.040 622.716.868Arazi ve Arsalar1.289.456 1.289.456Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri143.344 165.521Binalar74.260.927 75.270.508Tesis, Makine ve Cihazlar442.716.292 453.267.305Taşıtlar6.676.109 7.599.386Mobilya ve Demirbaşlar4.529.840 4.857.216Özel Maliyetler1.236.592 1.347.441Yapılmakta Olan Yatırımlar87.772.480 78.920.035Kullanım Hakkı Varlıkları1.633.942 2.063.060Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.048.104 2.240.077Diğer Haklar2.048.104 2.240.077Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı92.997.538 52.488.335Diğer Duran Varlıklar31.239.725 19.795.231İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 31.239.725 19.795.231TOPLAM DURAN VARLIKLAR746.647.456 699.406.678TOPLAM VARLIKLAR2.218.980.227 1.728.550.431KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar163.104.696 70.769.219İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar163.104.696 70.769.219Banka Kredileri9 160.200.000 67.700.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.904.696 3.069.219Ticari Borçlar882.374.464 529.741.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 40.573.895 10.732.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 841.800.569 519.008.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.400.624 15.201.260Diğer Borçlar430 398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar430 398Türev Araçlar957.465 3.169.679Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar18 957.465 3.169.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.231.391 18.604.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.231.391 18.604.234Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32.163.849 0Kısa Vadeli Karşılıklar29.201.556 24.015.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 13.320.181 11.372.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 15.881.375 12.643.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.533.589 5.978.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.533.589 5.978.625ARA TOPLAM1.150.968.064 667.480.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.150.968.064 667.480.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar487.830 896.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar487.830 896.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 487.830 896.580Uzun Vadeli Karşılıklar42.555.899 42.555.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 42.555.899 42.555.899TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.043.729 43.452.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.194.011.793 710.932.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.024.968.434 1.017.617.671Ödenmiş Sermaye220.000.000 220.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Paylara İlişkin Primler (İskontolar)366.683 366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.797.272 -25.797.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.797.272 -25.797.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.797.272 -25.797.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları772.048.796 550.191.209Net Dönem Karı veya Zararı7.350.763 221.857.587TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.024.968.434 1.017.617.671TOPLAM KAYNAKLAR2.218.980.227 1.728.550.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 786.804.265 412.213.908Satışların Maliyeti12 -668.944.852 -293.786.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 117.859.413 118.427.606BRÜT KAR (ZARAR)12 117.859.413 118.427.606Genel Yönetim Giderleri13 -27.818.790 -16.801.394Pazarlama Giderleri13 -66.801.609 -36.695.905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 22.390.275 14.889.221Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -36.258.958 -34.083.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.370.331 45.735.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler646.387 404.762FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.016.718 46.140.591Finansman Gelirleri15 19.708.186 17.401.177Finansman Giderleri15 -16.765.603 -9.827.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.959.301 53.714.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.608.538 -816.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -46.115.646 -6.954.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 40.507.108 6.138.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.350.763 52.898.108DÖNEM KARI (ZARARI)7.350.763 52.898.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.350.763 52.898.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03000000 0,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -3.785.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.731.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 946.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri946.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.785.582TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.350.763 49.112.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.350.763 49.112.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026705BIST