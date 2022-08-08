***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 20:16
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208
Transferler
158.569.653 -158.569.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.337.511 101.812.208 97.474.697 97.474.697
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -17.424.659 12.055.668 550.191.209 101.812.208 905.944.905 905.944.905
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 550.191.209 221.857.587 1.017.617.671 1.017.617.671
Transferler
221.857.587 -221.857.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.782.318 -12.678.049 -33.460.367 -33.460.367
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -46.579.590 12.055.668 772.048.796 -12.678.049 984.157.304 984.157.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.823.819 -63.005.226
Dönem Karı (Zararı)
-12.678.049 101.812.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.678.049 101.812.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.349.361 18.804.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.972.172 22.973.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.919.106 -3.460.626
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.815.270 -5.499.374
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.836 2.038.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.541.325 5.219.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.646.646 4.137.147
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
210.991 -1.221.357
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.683.688 2.303.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.216.963 10.265.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.546.153 16.336.185
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.512.083 -571.548
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
158.727 -5.499.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.433.685 55.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
73.831.356 -24.101.978
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 73.831.356 -24.101.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.037.032 8.267.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.908 -414.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-734.908 -414.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.333.554 -179.352.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.386.888 -202.886.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-441.386.888 -202.886.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -214.816.232 -32.746.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
584.978.653 75.990.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
584.978.653 75.990.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.109.087 -19.709.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.109.087 -19.709.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.337.758 -58.736.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.197.611 -4.042.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.316.328 -226.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.657.448 -82.253.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
849.405 940.986
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
849.405 940.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.506.853 -83.194.048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.506.853 -83.194.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.849.501 109.809.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.300.000 126.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 33.300.000 126.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.231.464 -1.845.233
Ödenen Faiz
-26.219.035 -15.045.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.984.128 -35.448.543
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.168.312 45.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.815.816 -35.403.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.983.106 70.834.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.167.290 35.431.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.167.290 31.983.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
845.972.095 406.559.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 95.079.776 100.360.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 750.892.319 306.199.073
Diğer Alacaklar
33.320.509 46.648.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 33.320.509 46.648.300
Türev Araçlar
9.444.015 86.445.050
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
18 9.444.015 86.445.050
Stoklar
6 542.899.563 329.187.167
Peşin Ödenmiş Giderler
38.762.285 12.138.389
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.762.285 12.138.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17.735.305 11.565.206
Diğer Dönen Varlıklar
149.144.195 104.617.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 149.144.195 104.617.331
ARA TOPLAM
1.663.445.257 1.029.143.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.663.445.257 1.029.143.753
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
613.833.118 622.716.868
Arazi ve Arsalar
1.289.464 1.289.456
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
123.643 165.521
Binalar
73.279.071 75.270.508
Tesis, Makine ve Cihazlar
437.778.480 453.267.305
Taşıtlar
5.813.184 7.599.386
Mobilya ve Demirbaşlar
4.626.074 4.857.216
Özel Maliyetler
1.124.510 1.347.441
Yapılmakta Olan Yatırımlar
89.798.692 78.920.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.204.820 2.063.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.972.368 2.240.077
Diğer Haklar
1.972.368 2.240.077
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
110.167.275 52.488.335
Diğer Duran Varlıklar
1.181.334 19.795.231
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 1.181.334 19.795.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
728.462.022 699.406.678
TOPLAM VARLIKLAR
2.391.907.279 1.728.550.431
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.306.087 70.769.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.306.087 70.769.219
Banka Kredileri
9 101.000.000 67.700.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.306.087 3.069.219
Ticari Borçlar
1.116.232.050 529.741.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 61.604.926 10.732.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.054.627.124 519.008.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.976.564 15.201.260
Diğer Borçlar
9.765 398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.765 398
Türev Araçlar
0 3.169.679
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
18 0 3.169.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.536.827 18.604.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.536.827 18.604.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40.374.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.428.723 24.015.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 18.890.727 11.372.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 19.537.996 12.643.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.686.554 5.978.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.686.554 5.978.625
ARA TOPLAM
1.339.550.734 667.480.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.550.734 667.480.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.110 896.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.110 896.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
60.110 896.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.139.131 42.555.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 68.139.131 42.555.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.199.241 43.452.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.407.749.975 710.932.760
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
984.157.304 1.017.617.671
Ödenmiş Sermaye
1 220.000.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 38.943.796 38.943.796
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
366.683 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.579.590 -25.797.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.579.590 -25.797.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.579.590 -25.797.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
772.048.796 550.191.209
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.678.049 221.857.587
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
984.157.304 1.017.617.671
TOPLAM KAYNAKLAR
2.391.907.279 1.728.550.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.767.225.063 866.737.360 980.420.798 454.523.452
Satışların Maliyeti
12 -1.562.128.660 -623.017.644 -893.183.808 -329.231.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.096.403 243.719.716 87.236.990 125.292.110
BRÜT KAR (ZARAR)
205.096.403 243.719.716 87.236.990 125.292.110
Genel Yönetim Giderleri
13 -69.928.129 -32.299.352 -42.109.339 -15.497.958
Pazarlama Giderleri
13 -144.544.109 -84.067.188 -77.742.500 -47.371.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 51.455.706 23.672.858 29.065.431 8.783.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -43.865.567 -37.510.482 -7.606.609 -3.426.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.785.696 113.515.552 -11.156.027 67.779.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
919.108 531.876 272.721 127.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-866.588 114.047.428 -10.883.306 67.906.837
Finansman Gelirleri
15 24.673.191 21.276.854 4.965.005 3.875.677
Finansman Giderleri
15 -33.447.620 -25.244.904 -16.682.017 -15.417.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.641.017 110.079.378 -22.600.318 56.365.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.037.032 -8.267.170 2.571.506 -7.451.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-55.520.393 -9.420.030 -9.404.747 -2.465.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52.483.361 1.152.860 11.976.253 -4.985.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (kayıp)/ kazanç 19 -0,06000000 -0,09000000 0,46000000 0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.782.318 -4.337.511 -20.782.318 -551.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.977.897 -5.421.889 -25.977.897 -689.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.195.579 1.084.378 5.195.579 137.983
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.195.579 1.084.378 5.195.579 137.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.782.318 -4.337.511 -20.782.318 -551.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.460.367 97.474.697 -40.811.130 48.362.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.460.367 97.474.697 -40.811.130 48.362.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053212
BIST