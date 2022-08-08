***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208Transferler158.569.653 -158.569.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.337.511 101.812.208 97.474.697 97.474.697Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -17.424.659 12.055.668 550.191.209 101.812.208 905.944.905 905.944.905Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 550.191.209 221.857.587 1.017.617.671 1.017.617.671Transferler221.857.587 -221.857.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.782.318 -12.678.049 -33.460.367 -33.460.367Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 38.943.796 366.683 -46.579.590 12.055.668 772.048.796 -12.678.049 984.157.304 984.157.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.823.819 -63.005.226Dönem Karı (Zararı)-12.678.049 101.812.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.678.049 101.812.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.349.361 18.804.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.972.172 22.973.643Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.919.106 -3.460.626Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.815.270 -5.499.374Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.103.836 2.038.748Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.541.325 5.219.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.646.646 4.137.147Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler210.991 -1.221.357Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.683.688 2.303.491Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.216.963 10.265.263Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27.546.153 16.336.185Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.512.083 -571.548Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri158.727 -5.499.374Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.433.685 55.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler73.831.356 -24.101.978Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 73.831.356 -24.101.978Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.037.032 8.267.170Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-734.908 -414.201Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-734.908 -414.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-104.333.554 -179.352.361Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-441.386.888 -202.886.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-441.386.888 -202.886.443Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -214.816.232 -32.746.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler584.978.653 75.990.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)584.978.653 75.990.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.109.087 -19.709.943Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.109.087 -19.709.943Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.337.758 -58.736.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.197.611 -4.042.180Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.316.328 -226.970YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.657.448 -82.253.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri849.405 940.986Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri849.405 940.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.506.853 -83.194.048Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.506.853 -83.194.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.849.501 109.809.745Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.300.000 126.700.000Kredilerden Nakit Girişleri9 33.300.000 126.700.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.231.464 -1.845.233Ödenen Faiz-26.219.035 -15.045.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.984.128 -35.448.543Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.168.312 45.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.815.816 -35.403.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.983.106 70.834.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 26.167.290 35.431.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.167.290 31.983.106Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar845.972.095 406.559.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 95.079.776 100.360.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 750.892.319 306.199.073Diğer Alacaklar33.320.509 46.648.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 33.320.509 46.648.300Türev Araçlar9.444.015 86.445.050Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar18 9.444.015 86.445.050Stoklar6 542.899.563 329.187.167Peşin Ödenmiş Giderler38.762.285 12.138.389İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.762.285 12.138.389Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17.735.305 11.565.206Diğer Dönen Varlıklar149.144.195 104.617.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 149.144.195 104.617.331ARA TOPLAM1.663.445.257 1.029.143.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.663.445.257 1.029.143.753DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar613.833.118 622.716.868Arazi ve Arsalar1.289.464 1.289.456Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri123.643 165.521Binalar73.279.071 75.270.508Tesis, Makine ve Cihazlar437.778.480 453.267.305Taşıtlar5.813.184 7.599.386Mobilya ve Demirbaşlar4.626.074 4.857.216Özel Maliyetler1.124.510 1.347.441Yapılmakta Olan Yatırımlar89.798.692 78.920.035Kullanım Hakkı Varlıkları1.204.820 2.063.060Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.972.368 2.240.077Diğer Haklar1.972.368 2.240.077Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı110.167.275 52.488.335Diğer Duran Varlıklar1.181.334 19.795.231İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 1.181.334 19.795.231TOPLAM DURAN VARLIKLAR728.462.022 699.406.678TOPLAM VARLIKLAR2.391.907.279 1.728.550.431KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar103.306.087 70.769.219İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar103.306.087 70.769.219Banka Kredileri9 101.000.000 67.700.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.306.087 3.069.219Ticari Borçlar1.116.232.050 529.741.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 61.604.926 10.732.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.054.627.124 519.008.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.976.564 15.201.260Diğer Borçlar9.765 398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.765 398Türev Araçlar0 3.169.679Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar18 0 3.169.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.536.827 18.604.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.536.827 18.604.234Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40.374.164Kısa Vadeli Karşılıklar38.428.723 24.015.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 18.890.727 11.372.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 19.537.996 12.643.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.686.554 5.978.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 2.686.554 5.978.625ARA TOPLAM1.339.550.734 667.480.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.339.550.734 667.480.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar60.110 896.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar60.110 896.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar60.110 896.580Uzun Vadeli Karşılıklar68.139.131 42.555.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 68.139.131 42.555.899TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.199.241 43.452.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.407.749.975 710.932.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar984.157.304 1.017.617.671Ödenmiş Sermaye1 220.000.000 220.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1 38.943.796 38.943.796Paylara İlişkin Primler (İskontolar)366.683 366.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.579.590 -25.797.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.579.590 -25.797.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.579.590 -25.797.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları772.048.796 550.191.209Net Dönem Karı veya Zararı-12.678.049 221.857.587TOPLAM ÖZKAYNAKLAR984.157.304 1.017.617.671TOPLAM KAYNAKLAR2.391.907.279 1.728.550.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.767.225.063 866.737.360 980.420.798 454.523.452Satışların Maliyeti12 -1.562.128.660 -623.017.644 -893.183.808 -329.231.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)205.096.403 243.719.716 87.236.990 125.292.110BRÜT KAR (ZARAR)205.096.403 243.719.716 87.236.990 125.292.110Genel Yönetim Giderleri13 -69.928.129 -32.299.352 -42.109.339 -15.497.958Pazarlama Giderleri13 -144.544.109 -84.067.188 -77.742.500 -47.371.283Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 51.455.706 23.672.858 29.065.431 8.783.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -43.865.567 -37.510.482 -7.606.609 -3.426.783ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.785.696 113.515.552 -11.156.027 67.779.723Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler919.108 531.876 272.721 127.114FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-866.588 114.047.428 -10.883.306 67.906.837Finansman Gelirleri15 24.673.191 21.276.854 4.965.005 3.875.677Finansman Giderleri15 -33.447.620 -25.244.904 -16.682.017 -15.417.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.641.017 110.079.378 -22.600.318 56.365.182Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.037.032 -8.267.170 2.571.506 -7.451.082Dönem Vergi (Gideri) Geliri-55.520.393 -9.420.030 -9.404.747 -2.465.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52.483.361 1.152.860 11.976.253 -4.985.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100DÖNEM KARI (ZARARI)-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-12.678.049 101.812.208 -20.028.812 48.914.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/ kazanç 19 -0,06000000 -0,09000000 0,46000000 0,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.782.318 -4.337.511 -20.782.318 -551.929Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.977.897 -5.421.889 -25.977.897 -689.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.195.579 1.084.378 5.195.579 137.983Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.195.579 1.084.378 5.195.579 137.983Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.782.318 -4.337.511 -20.782.318 -551.929TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.460.367 97.474.697 -40.811.130 48.362.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-33.460.367 97.474.697 -40.811.130 48.362.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053212BIST