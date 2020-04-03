***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2020 14:09
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan onayları alınmış olan, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanını geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına dair, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KENT_Genel_Kurula_Davet_İlan_Metni_2019_GK_son.pdf - İlan Metni
EK: 2 ELDEM_DM-#20960-v2-KENT_Bilgilendirme_Dokumanı_GK_2019 (003).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_03.04.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli_imzalı_03.04.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Karar No: 2020/05
Yönetim Kurulu Karar Tarih: 04/03/2020
Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 10:00'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır. Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834579
BIST