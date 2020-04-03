***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Denetçinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan onayları alınmış olan, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanını geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına dair, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KENT_Genel_Kurula_Davet_İlan_Metni_2019_GK_son.pdf - İlan MetniEK: 2 ELDEM_DM-#20960-v2-KENT_Bilgilendirme_Dokumanı_GK_2019 (003).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_03.04.2020.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli_imzalı_03.04.2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulu Karar No: 2020/05Yönetim Kurulu Karar Tarih: 04/03/2020Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 10:00'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır. Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834579BIST