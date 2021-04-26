***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - 2020 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması4 - 2020 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası6 - Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli kararı ile değiştirilen ve 14.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Şirket'in yeni "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması.7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2020 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KENT_Bilgilendirme_Dokumanı_GK_2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KENT_Genel_Kurula_Davet_İlan_Metni_2020_GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kent Gıda 2020 yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Kent Gıda 2020 yılı GK Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulu Karar No: 2021/03Yönetim Kurulu Karar Tarih: 23.03.2021Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır. Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930874BIST