***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Tarihi 17.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, KocaeliGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.4 - 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.5 - 2022 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2022 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KENT_2022_Genel Kurul Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KENT_2022_Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 _KENT_Genel Kurul Toplantı Tutanagı_2022.pdf - TutanakEK: 2 _Kent_Genel Kurul_Hazirun Cetveli1_2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153966BIST