***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
08.01.2021 15:16
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli yurtdışı basında ve sosyal medyada, Şirketimiz'in ana ortağı Mondéléz International Inc.'in, 5/01/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası'na yaptığı basın duyurusunda (https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-acquires-hu-a-well-being-snacking-company-2021-01-05), Amerikan sağlıklı atıştırmalık ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hu Master Holding'i satın aldığı bilgileri yer almıştır. Söz konusu satın almanın, Şirketimiz faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmesi öngörülmemekte olup, işbu açıklama, Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde, paylarımızın değerini, fiyatını veya yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yanlış ve gerçeğe aykırı haber veya söylentilerin çıkmasına engel olmak amacıyla yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898285
BIST
17:001.538
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BIST En Aktif Hisseler17:00
|INVEO
|58,30
|83.851.956
|% 10,00
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|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.838.995
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,80
|2.257.318.768
|% 7,65
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|THYAO
|12,87
|1.352.839.690
|% 1,50
|
|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,57
|2.723.990.612
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|970.767.931
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.108.389.930
|% 2,57
|
|PETKM
|5,23
|905.699.611
|% -0,38
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|SISE
|7,44
|1.233.032.659
|% 0,81
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3312
|7,3377
|% -0,14
|
|Euro
|8,9960
|9,0043
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9755
|10,0256
|% 0,41
|
|Frank
|8,2890
|8,3389
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
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|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
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