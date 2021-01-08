***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli yurtdışı basında ve sosyal medyada, Şirketimiz'in ana ortağı Mondéléz International Inc.'in, 5/01/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası'na yaptığı basın duyurusunda (https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-acquires-hu-a-well-being-snacking-company-2021-01-05), Amerikan sağlıklı atıştırmalık ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hu Master Holding'i satın aldığı bilgileri yer almıştır. Söz konusu satın almanın, Şirketimiz faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmesi öngörülmemekte olup, işbu açıklama, Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde, paylarımızın değerini, fiyatını veya yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yanlış ve gerçeğe aykırı haber veya söylentilerin çıkmasına engel olmak amacıyla yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898285BIST