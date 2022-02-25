***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 09:36
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Uluçınar Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004340
BIST
12:181.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 41,44
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:1814,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:1815,7509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0946
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:18863,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,15
|Açılış
|: 863,46
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|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:18
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.322.016
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,39
|16.666.813
|% 8,51
|
|KRTEK
|10,98
|17.120.454
|% 8,50
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|ARMDA
|58,30
|1.978.817
|% -8,12
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|THYAO
|25,58
|2.538.730.470
|% 1,19
|
|EREGL
|29,80
|989.932.363
|% 2,48
|
|GARAN
|11,21
|553.107.717
|% 1,82
|
|ASELS
|20,14
|507.037.625
|% 6,56
|
|KRDMD
|10,90
|447.687.197
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,99
|239.683.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|367.037.561
|% 1,42
|
|THYAO
|25,58
|2.538.730.470
|% 1,19
|
|HUNER
|2,80
|246.943.733
|% 5,26
|
|ODAS
|1,29
|63.265.046
|% 2,38
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0444
|14,0532
|% 0,22
|
|Euro
|15,7096
|15,7509
|% -0,60
|
|Sterlin
|18,7417
|18,8357
|% 0,16
|
|Frank
|15,1165
|15,2076
|% 0,18
|
|Riyal
|3,7327
|3,7514
|% 0,21
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|14,68
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,04
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.873
|-297,00
|
|Tam
|5.756
|5.902
|-304,43
|
|Yarım
|2.782
|2.855
|-147,27
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|-73,63
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|96,73
|96,73
|1,31
|