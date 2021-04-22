***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2021 tarihli kararı ile SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Mondelez Europe GMBH ve Mondelez Global LLC ile Şirketimiz arasındaki işlemlere ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ile Mondelez Europe GmbH ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alım işlemlerinin kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021 yılında da satış ve alım işlemlerinin bu limitlerin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile yapılan alım/satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi, transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde önceki yıllar ve piyasa koşulları ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930534BIST