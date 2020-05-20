***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
20.05.2020 21:50
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Taslak İzahname
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli olarak artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846111
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,89
|Açılış
|: 381,82
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,13
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2848
|8,3263
|% 0,16
|
|Frank
|7,0120
|7,0542
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8034
|1,8124
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,88
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|8,90
|
|Tam
|2.543
|2.571
|9,10
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,40
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|35,84
|35,84
|1,19
|