***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnameŞirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: SPK Onayına Sunulan İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846204BIST