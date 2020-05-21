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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

21.05.2020 13:14
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahname
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli  artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
 
Ek-1: SPK Onayına Sunulan İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846204


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SODSN 15,24 391.897 % 9,96  
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Riyal 1,8079 1,8170 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 -1,73  
Cumhuriyet 2.458 2.489 -13,40  
Tam 2.530 2.554 -13,70  
Yarım 1.235 1.249 -6,70  
Çeyrek 617 625 -3,30  
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