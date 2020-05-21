KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.630.928
|% 9,98
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,09
|Frank
|6,9992
|7,0414
|% -0,18
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-9,98
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,33
|Cumhuriyet
|2.461
|2.492
|-10,40
|Tam
|2.533
|2.557
|-10,60
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,20
|Çeyrek
|618
|625
|-2,60
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|-0,30
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem