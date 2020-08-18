***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Tarafından Onaylanan Bedelli Sermaye Artırım İzahnamesiŞirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.08.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname.Ek-2: Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869662BIST