***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.08.2020 14:27
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Tarafından Onaylanan Bedelli Sermaye Artırım İzahnamesi
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.08.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname.
Ek-2: Sınırlı bağımsız denetimden geçen 30.06.2020 tarihli finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869661
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,46
|Açılış
|: 474,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3748
|% -0,12
|
|Euro
|8,7905
|8,8058
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7210
|9,7698
|% 0,88
|
|Frank
|8,1292
|8,1782
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|18,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,02
|