***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
14.07.2020 18:37
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli kararıyla, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine ve ekte yer alan yeni Kâr Dağıtım Politikası'nın yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859871
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8327
En Düşük
7,7736
18:05399,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,54
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6320
|% 0,05
|
|Frank
|7,2851
|7,3290
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,58
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,70
|
|Tam
|2.673
|2.685
|10,00
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|4,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AYEN
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
17:56XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de