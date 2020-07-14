***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli kararıyla, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine ve ekte yer alan yeni Kâr Dağıtım Politikası'nın yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859871BIST