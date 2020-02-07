***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı,ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme TadiliŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.02.2020 tarihli ve 01 numaralı kararı ile Daha sonra alınacak bir yönetim kurulu kararı ile bedelli sermaye artırımı yapılması planlandığından, bu kapsamda Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının ve süresinin güncellenmesi konusunda:Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2016 yılında dolması nedeniyle, 2020-2024 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 175.000.000 Türk Lirasından 330.000.000 Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurumu'na ("SPK") başvurulmasına, Esas sözleşmenin tadil edilmesi için Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurulmasına, Beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile SPK ve Bakanlık'ın izinlerinin alınmasını takiben tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1 Kayıtlı Sermaye Arttırımı_Esas Sözleşme Tadili_07022020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817605BIST