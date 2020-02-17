***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK talebiYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020Ek AçıklamalarEsas Sözleşme TadiliŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.02.2020 tarihli kararı ile yapılan SPK onay başvurusunu takiben, onay sürecinde SPK nezdinde yapılan değerlendirmelere istinaden Esas Sözleşme Tadil metninin revizesi için Yönetim Kurulu tekrar toplanarak 17.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı ile, ileride bedelli bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminenKayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2016 yılında dolması nedeniyle, 2020-2024 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 175.000.000 Türk Lirasından 330.000.000 Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin, ekte yer alan revize edilmiş şekliyle, sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurumu'na ("SPK") başvurulmasına, Esas sözleşmenin tadil edilmesi için Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurulmasına, Beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile SPK ve Bakanlık'ın izinlerinin alınmasını takiben tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819521BIST