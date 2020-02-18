***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020Ek AçıklamalarRevize Esas Sözleşme Tadil Metni SPK'ya sunulmuşturKayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2016 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla ve kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000 Türk Lirasından 330.000.000 Türk Lirasına artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili için ekte sunulan revize tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 18.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819888BIST