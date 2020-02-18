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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.02.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020

Ek Açıklamalar
Revize Esas Sözleşme Tadil Metni SPK'ya sunulmuştur
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2016 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla ve kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000 Türk Lirasından 330.000.000 Türk Lirasına artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili için ekte sunulan revize tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 18.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819888


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