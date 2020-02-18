***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2020 16:39
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
Ek Açıklamalar
Revize Esas Sözleşme Tadil Metni SPK'ya sunulmuştur
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2016 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla ve kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000 Türk Lirasından 330.000.000 Türk Lirasına artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili için ekte sunulan revize tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak üzere 18.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819888
BIST
17:39119.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -1.138,28
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:396,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:396,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:39310,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 2,92
|Açılış
|: 310,27
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.027.948
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,56
|550.631.232
|% 17,35
|
|ALCTL
|21,78
|88.639.991
|% 13,44
|
|DOKTA
|48,92
|15.337.502
|% 13,29
|
|BOSSA
|11,88
|70.484.403
|% 12,08
|
|YKGYO
|3,30
|277.605.519
|% -8,84
|
|HUBVC
|36,16
|103.099.994
|% -8,64
|
|RAYSG
|4,30
|9.069.036
|% -8,51
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|QNBFB
|46,00
|1.641.903
|% -8,00
|
|THYAO
|14,99
|1.750.015.966
|% -1,96
|
|GSRAY
|3,56
|1.591.884.106
|% 3,19
|
|ASELS
|29,16
|1.286.995.229
|% 0,76
|
|GUSGR
|2,94
|669.969.957
|% 2,44
|
|ODAS
|2,30
|604.469.110
|% -2,54
|
|GSRAY
|3,56
|1.591.884.106
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,63
|434.748.029
|% -1,81
|
|ODAS
|2,30
|604.469.110
|% -2,54
|
|GUSGR
|2,94
|669.969.957
|% 2,44
|
|ISGYO
|1,96
|395.388.260
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8808
|7,9203
|% 0,56
|
|Frank
|6,1448
|6,1818
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|8,02
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,69
|56,69
|-0,98
|
Seans Raporu
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1007, 49 kaybederek (% -0.88 ) 113, 075
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDHO, EUKYO, IHLGM, HALKS
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17:53
DOKTA, HALKS, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
RAYSG, TDGYO, OSTIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 59 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 244 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem