***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayıe11.02.2020-18.02.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı sermaye tavanının artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapılacak esas sözleşme tadili için başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvurumuz SPK tarafından 19.02.2020 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdfEK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820249BIST