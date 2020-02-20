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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.02.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayıe
11.02.2020-18.02.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı sermaye tavanının artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapılacak esas sözleşme tadili için başvuru yapılmıştır.
Söz konusu başvurumuz SPK tarafından 19.02.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Tadil Metni

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdf
EK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820249


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