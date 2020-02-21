***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Başvurusu20.02.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadilini onaylamıştır. SPK onayına müteakip şirketimize ait esas sözleşmenin tadil edilmesi için Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na 21.02.2020 tarihinde başvurulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdfEK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820819BIST