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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER


17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Başvurusu
20.02.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadilini onaylamıştır. SPK onayına müteakip şirketimize ait esas sözleşmenin tadil edilmesi için Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na 21.02.2020 tarihinde başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020.pdf
EK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820819


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