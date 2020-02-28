***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 12:35
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı
21.02.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 21.02.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Söz konusu başvurumuz Bakanlık tarafından 27.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan değişiklik tasarısı ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek-2: T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin yazısı.pdf
EK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822686
BIST