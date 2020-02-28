***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı21.02.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için 21.02.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvurumuz Bakanlık tarafından 27.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan değişiklik tasarısı ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Esas Sözleşme Tadil MetniEk-2: T.C. Ticaret Bakanlığı Onay YazısıEklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin yazısı.pdfEK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822686BIST