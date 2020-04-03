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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Genel Kurul da kabulü.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 330.000.000 TL olarak Genel Kurul da kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin yazısı.pdf
EK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdf
EK: 4 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_03.04.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834584


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