***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Genel Kurul da kabulü.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarYeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 330.000.000 TL olarak Genel Kurul da kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin yazısı.pdfEK: 3 Ek-1Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas sözl. Tadili 14022020 Bakanlık onaylı.pdfEK: 4 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_03.04.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834584BIST