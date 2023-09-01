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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.09.2023 13:29
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu derecelendirme ayrıntıları ayrıca ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190778


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Yarım 5.515 5.567 -1,00  
Çeyrek 2.749 2.784 0,00  
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