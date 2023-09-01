***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu derecelendirme ayrıntıları ayrıca ekte bilgilerinize sunulmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190778BIST