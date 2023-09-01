***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.09.2023 13:29
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu derecelendirme ayrıntıları ayrıca ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190778
BIST
'
14:437.972
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,40
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4326,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4328,9529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0139
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:431.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.604.642.115
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.449.566
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.777.040
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.653.172
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.095.277
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|106.567.401
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|KLSER
|109,20
|1.992.466.813
|% -5,94
|
|ASTOR
|142,70
|5.664.192.275
|% -0,90
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|TUPRS
|142,40
|4.312.470.154
|% 0,92
|
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,70
|3.136.299.306
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|IHLAS
|1,12
|145.706.541
|% 2,75
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|YKBNK
|15,84
|1.833.326.867
|% -0,38
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7767
|33,9461
|% 0,24
|
|Frank
|30,1520
|30,3337
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|6,57
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.997
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.515
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|0,20
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|1,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem
-
14:55OTTO
Yüzde 5.63 oranında artışla 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 310 adet işlem
-
14:54PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 803 adet işlem
-
14:53OFSYM
Yüzde 9.96 oranında artışla 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 877 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 80, 146.00 milyon TL de