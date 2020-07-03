***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.07.2020 09:12
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 02.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2830 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854292
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
18:05391,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5257
|8,5685
|% 0,07
|
|Frank
|7,2179
|7,2613
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,48
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|-0,20
|
|Tam
|2.608
|2.621
|-0,10
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|-0,10
|
|Çeyrek
|633
|642
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|