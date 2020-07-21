***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.07.2020 19:03
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3126 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861029
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,45
|Açılış
|: 404,14
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6800
|8,7236
|% 0,29
|
|Frank
|7,2914
|7,3353
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|22,02
|
|Altın Gr.
|404
|405
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.648
|25,10
|
|Tam
|2.706
|2.717
|25,80
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,60
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,99
|
Seans Raporu
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