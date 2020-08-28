***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.08.2020 15:09
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3556 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871574
BIST
16:251.098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,27
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:257,3435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:258,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:25462,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,40
|Açılış
|: 462,28
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,75
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:25
|RALYH
|6,49
|20.351.239
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.608.240
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|36.352.206
|% 9,96
|
|BURVA
|63,50
|2.320.481
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|YKGYO
|3,82
|80.254.950
|% -6,14
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|34.968.586
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,01
|975.708.272
|% 2,38
|
|PETKM
|4,04
|910.133.416
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|897.608.840
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,83
|745.443.279
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,15
|647.846.149
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,01
|975.708.272
|% 2,38
|
|ZOREN
|2,83
|745.443.279
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|910.133.416
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|308.492.516
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|274.886.817
|% 0,51
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3435
|% -0,18
|
|Euro
|8,7212
|8,7293
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7248
|9,7736
|% 0,56
|
|Frank
|8,0775
|8,1261
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9518
|1,9615
|% -0,09
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|28,17
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.046
|3.125
|31,66
|
|Yarım
|1.472
|1.512
|15,32
|
|Çeyrek
|739
|756
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,13
|