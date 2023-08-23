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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

23.08.2023 17:01
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19358  sayılı  yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188690


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KENT 532,50 10.653.195 % 10,00  
TETMT 1.422,40 18.148.402 % 10,00  
AKYHO 4,18 86.111.799 % 10,00  
SAFKR 29,48 75.476.356 % 10,00  
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Altın Ons 1.917 1.918 19,83  
Altın Gr. 1.677 1.677 19,07  
Cumhuriyet 11.501 11.675 84,00  
Tam 11.259 11.360 41,00  
Yarım 5.647 5.697 11,00  
Çeyrek 2.815 2.849 6,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,79  
Gümüş Gr. 21,11 21,13 0,67  
B. Petrol 82,96 82,96 -1,07  
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