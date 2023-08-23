***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.08.2023 17:01
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19358 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188690
BIST
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17:117.692
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -79,35
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1127,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1129,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1036
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:111.676,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.676,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|75.476.356
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.697.193.019
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.951.109
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|130.354.661
|% -8,39
|
|ONCSM
|185,20
|119.299.433
|% -7,40
|
|BRLSM
|30,74
|718.183.689
|% -7,13
|
|THYAO
|243,10
|8.644.204.986
|% -4,63
|
|TUPRS
|131,40
|8.615.277.428
|% -5,47
|
|EREGL
|45,30
|7.809.336.541
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,80
|7.125.919.385
|% -1,87
|
|TCELL
|59,15
|6.017.835.707
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,12
|5.963.081.270
|% 2,47
|
|YKBNK
|15,56
|5.050.688.383
|% 0,65
|
|ISCTR
|16,96
|3.754.403.743
|% 3,99
|
|KATMR
|2,06
|452.847.352
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,96
|815.241.593
|% 0,25
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2117
|27,2176
|% 0,12
|
|Euro
|29,5642
|29,5874
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,3863
|34,5588
|% -0,32
|
|Frank
|30,8579
|31,0438
|% 0,38
|
|Riyal
|7,2320
|7,2682
|% 0,13
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|19,83
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.501
|11.675
|84,00
|
|Tam
|11.259
|11.360
|41,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,07
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS
-
17:25
TDGYO, ALKIM, KAYSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
EKSUN, TUPRS, MIPAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında