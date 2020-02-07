***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 16:23
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17012020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası ("TEKGIDA-İŞ") arasında devam eden 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bugün yapılan toplantıda taraflar arasında mutabık kalınan maddeler tespit edilerek tutanak altına alınmış olup, TEKGIDA-İŞ'in teklifinde yer alan diğer maddeler hususunda görüşmelere devam edilmesine karar verilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817625
BIST
16:48121.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -558,52
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:485,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9959
En Düşük
5,9771
16:486,5702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:48302,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 302,33
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,44
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.707
|% 19,97
|
|ARENA
|13,17
|49.199.119
|% 19,62
|
|LINK
|34,54
|31.191.140
|% 17,01
|
|BUCIM
|7,87
|45.016.606
|% 16,94
|
|AYCES
|11,59
|6.019.381
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.082.247
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,59
|819.038.668
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,82
|512.014.388
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|417.088.644
|% 0,00
|
|SODA
|6,58
|341.698.488
|% 3,13
|
|GARAN
|12,09
|304.235.506
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,23
|285.330.153
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|512.014.388
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|417.088.644
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|259.882.512
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|302.692.821
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7292
|7,7679
|% 0,16
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5925
|1,6005
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|3,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|2,84
|
|Yarım
|961
|986
|1,38
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GARAN, AKBNK
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SODA, TSKB, KOZAA
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -673, 47 kaybederek (% -0.58 ) 115, 136
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSAN, CUSAN, EUYO
-
17:01
GRNYO, ISATR, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında