***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17012020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası ("TEKGIDA-İŞ") arasında devam eden 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bugün yapılan toplantıda taraflar arasında mutabık kalınan maddeler tespit edilerek tutanak altına alınmış olup, TEKGIDA-İŞ'in teklifinde yer alan diğer maddeler hususunda görüşmelere devam edilmesine karar verilerek toplantı sonlandırılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817625BIST