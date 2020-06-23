***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 14:54
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 22.06.2020 tarihinde tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Varılan anlaşma gereği, 01.01.2020-31.12.2021 yıllarını kapsayan süre içinde yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci uygulama yılında, sendikalı işçilerin brüt aylık ücretlerine 700,00 (yediyüz) TL ve her tam kıdem yılı için aylık ücretlerine brüt 8,00 (sekiz) TL zam yapılması kabul edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci uygulama yılında da, sendika üyesi işçilerin aylık ücretlerine, enflasyon ("TÜFE") + 2 puan ve her tam kıdem yılı için brüt 2,00 (iki) TL eklenmek suretiyle zam yapılması kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852476
BIST
16:11115.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 779,21
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:116,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8614
En Düşük
6,8383
16:117,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0601
|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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7,7768
En Düşük
7,6969
16:11388,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,11
|Açılış
|: 388,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,57
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|42.988.033
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.766
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.230.886
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.753.732
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.407.097
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,79
|614.106.472
|% -7,26
|
|KRDMD
|2,98
|1.176.558.630
|% 2,41
|
|KARSN
|2,74
|935.353.465
|% 7,45
|
|PETKM
|4,19
|915.109.321
|% 1,70
|
|GARAN
|8,50
|635.150.041
|% -0,23
|
|TSPOR
|7,79
|614.106.472
|% -7,26
|
|SKBNK
|1,41
|551.922.639
|% 5,22
|
|KRDMD
|2,98
|1.176.558.630
|% 2,41
|
|KARSN
|2,74
|935.353.465
|% 7,45
|
|ODAS
|2,17
|597.890.701
|% 2,36
|
|PETKM
|4,19
|915.109.321
|% 1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5431
|8,5860
|% 0,39
|
|Frank
|7,2332
|7,2768
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.529
|6,10
|
|Tam
|2.582
|2.593
|6,40
|
|Yarım
|1.258
|1.269
|3,10
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,50
|43,50
|0,42
|