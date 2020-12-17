***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 10:35
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Borsa İstanbul'un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadakirim/893609
BIST
12:081.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.398
12:087,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0491
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:089,4947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0158
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:08468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:08
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.588.727
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,29
|9.041.074
|% 9,08
|
|TDGYO
|13,62
|3.305.370
|% 7,84
|
|NIBAS
|75,65
|12.315.391
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.822.809
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,76
|792.930.835
|% 0,41
|
|THYAO
|12,87
|769.476.868
|% 1,42
|
|PGSUS
|69,90
|679.200.542
|% 2,79
|
|ISGYO
|2,38
|499.401.239
|% 0,00
|
|SISE
|7,16
|490.818.507
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,38
|499.401.239
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,81
|289.532.496
|% 3,69
|
|ODAS
|4,01
|375.671.569
|% -1,23
|
|ALBRK
|1,99
|161.153.418
|% 2,58
|
|GARAN
|9,76
|792.930.835
|% 0,41
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7472
|7,7535
|% -0,63
|
|Euro
|9,4839
|9,4947
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,5136
|10,5663
|% 0,13
|
|Frank
|8,7510
|8,8037
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0629
|2,0732
|% -0,55
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|12,06
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|24,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|13,23
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|6,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|
Seans Raporu
12:08
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-
12:22XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 10, 599.00 milyon TL de
-
12:22IPEKE
Yüzde 4.61 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 433, 805 adet işlem
-
12:21IPEKE
Yüzde 4.36 oranında artışla 12.68 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 105, 553 adet işlem
-
12:20TMSN
Yüzde 7.23 oranında artışla 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 682, 370 adet işlem
-
12:19TMSN
Yüzde 6.95 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 651, 848 adet işlem