***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 14:20
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.12.2020 Tarih Saat 10:35 de yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Şirketimiz Paylarının işlem göreceği tarih sehven 01/01/2020 yazılmış olup 01/01/2021 olarak düzeltilmiş ve yeniden gönderilmiştir.
"Borsa İstanbul'un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadaki fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketler POİP (Piyasa Öncesi İşlemler Platformu) adı verilen Pazar/Platform'da işlem görmeye başlayabilecektir..
Bilindiği üzere Şirketimizin borsadaki fiili dolaşım oranı %0,54'tür. %99,46 ile ana hakim ortak konumunda bulunan Cadbury Schweppes Overseas Limited'in borsadaki fiili dolaşım oranını artırmaya yönelik tarafımıza iletilen bir kararı bulunmamaktadır.
Şirket'in mevcut hali dikkate alındığında, şirket hisselerimiz 01/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar yapılanması ilişkin duyurusunda belirtildiği üzere Piyasa Öncesi İşlemler Platformu (POİP) adı verilen pazara alınabilecektir."
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893642
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7170
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0856
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0419
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4570
18:05468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|ATSYH
|5,01
|667.813
|% 9,87
|
|ALARK
|7,00
|96.385.898
|% 4,79
|
|AKENR
|2,26
|235.578.148
|% 3,67
|
|AYCES
|47,46
|2.670.323
|% 3,67
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7129
|7,7170
|% -1,10
|
|Euro
|9,4618
|9,4686
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4500
|10,5024
|% -0,47
|
|Frank
|8,7008
|8,7532
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0506
|2,0608
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|26,91
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,08
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
|