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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.12.2020 14:20



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.12.2020 Tarih Saat 10:35 de yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Şirketimiz Paylarının işlem göreceği tarih sehven 01/01/2020 yazılmış olup 01/01/2021 olarak düzeltilmiş ve yeniden gönderilmiştir.
"Borsa İstanbul'un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadaki fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketler POİP (Piyasa Öncesi İşlemler Platformu) adı verilen Pazar/Platform'da işlem görmeye başlayabilecektir.. 
Bilindiği üzere Şirketimizin borsadaki fiili dolaşım oranı %0,54'tür. %99,46 ile ana hakim ortak konumunda bulunan Cadbury Schweppes Overseas Limited'in borsadaki fiili dolaşım oranını artırmaya yönelik tarafımıza iletilen bir kararı bulunmamaktadır. 
        
Şirket'in mevcut hali dikkate alındığında, şirket hisselerimiz 01/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar yapılanması ilişkin duyurusunda belirtildiği üzere Piyasa Öncesi İşlemler Platformu (POİP) adı verilen pazara alınabilecektir."
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893642


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Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
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Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,08  
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