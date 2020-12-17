***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.12.2020 Tarih Saat 10:35 de yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Şirketimiz Paylarının işlem göreceği tarih sehven 01/01/2020 yazılmış olup 01/01/2021 olarak düzeltilmiş ve yeniden gönderilmiştir."Borsa İstanbul'un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadaki fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketler POİP (Piyasa Öncesi İşlemler Platformu) adı verilen Pazar/Platform'da işlem görmeye başlayabilecektir..Bilindiği üzere Şirketimizin borsadaki fiili dolaşım oranı %0,54'tür. %99,46 ile ana hakim ortak konumunda bulunan Cadbury Schweppes Overseas Limited'in borsadaki fiili dolaşım oranını artırmaya yönelik tarafımıza iletilen bir kararı bulunmamaktadır.Şirket'in mevcut hali dikkate alındığında, şirket hisselerimiz 01/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar yapılanması ilişkin duyurusunda belirtildiği üzere Piyasa Öncesi İşlemler Platformu (POİP) adı verilen pazara alınabilecektir."Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893642BIST