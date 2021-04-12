***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2021 tarihli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporumuzda açıklandığı üzere yumuşak şeker ürün portföyünde ihraç pazarlarda öngörülen büyümeyi desteklemek amacıyla mevcut Gebze fabrika yerleşkemize yıllık 17.000 ton ek kapasite getirecek olan yatırım dahilindeki yeni üretim hatları devreye alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyuırulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926517BIST