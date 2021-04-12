***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 09:47
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2021 tarihli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporumuzda açıklandığı üzere yumuşak şeker ürün portföyünde ihraç pazarlarda öngörülen büyümeyi desteklemek amacıyla mevcut Gebze fabrika yerleşkemize yıllık 17.000 ton ek kapasite getirecek olan yatırım dahilindeki yeni üretim hatları devreye alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyuırulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926517
BIST
11:011.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:018,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0522
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:019,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:01459,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,78
|Açılış
|: 459,09
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:01
|QUAGR
|19,91
|355.493
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|471.195
|% 9,99
|
|MTRKS
|45,06
|991.996
|% 9,96
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|89.783.993
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.106.436
|% -9,88
|
|FENER
|30,32
|181.615.332
|% -9,44
|
|IZFAS
|9,33
|2.673.460
|% -9,06
|
|NTGAZ
|15,88
|559.167.331
|% -3,93
|
|BJKAS
|12,29
|362.175.982
|% 9,93
|
|EREGL
|16,26
|241.880.428
|% -0,31
|
|PETKM
|6,08
|236.393.315
|% 1,16
|
|VESBE
|57,30
|231.627.186
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,83
|134.120.138
|% -2,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.665.467
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,07
|99.235.195
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,11
|50.446.147
|% -2,63
|
|TSKB
|1,35
|58.006.488
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2007
|8,2068
|% 0,64
|
|Euro
|9,7422
|9,7517
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,2376
|11,2939
|% 0,86
|
|Frank
|8,8350
|8,8882
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1828
|2,1937
|% 0,68
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,76
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,45
|