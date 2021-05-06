***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 15:16
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2021 tarihinde tebliğ alınan Rekabet Kurulu'nun 03.05.2021 tarihli yazısında 26.04.2021 tarih ve 21-23/271-M sayılı karar ile Şirketimizin de içinde bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe yer alan bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmiştir.
Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri şeklinde yorumlanamaz.
Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934904
BIST
15:481.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:488,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:4810,0595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0640
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0749
En Düşük
9,9786
15:48480,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,98
|Açılış
|: 480,66
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|AYCES
|73,50
|1.095.987
|% 9,95
|
|VAKFN
|17,26
|7.153.959
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.773.634
|% -7,66
|
|AYEN
|7,06
|49.883.543
|% -6,61
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|THYAO
|12,93
|976.866.486
|% 2,62
|
|EREGL
|19,69
|800.735.401
|% 1,29
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,10
|391.881.599
|% 0,96
|
|CANTE
|4,63
|384.185.061
|% -0,86
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3266
|8,3297
|% 0,19
|
|Euro
|10,0516
|10,0595
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,5446
|11,6025
|% 0,14
|
|Frank
|9,1262
|9,1811
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2135
|2,2246
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|-0,28
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:00GENTS
Yüzde 4.49 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 480 adet işlem
-
15:59CEOEM
Yüzde 6.56 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 871, 341 adet işlem
-
15:57MRSHL
Yüzde 6.53 oranında artışla 303.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 611 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 13, 601.00 milyon TL de
-
15:56AVTUR
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 696, 415 adet işlem