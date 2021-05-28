***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in nihai ana ortak konumunda bulunan Mondéléz International Inc.'in, 26/05/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası'na yaptığı basın duyurusunda (https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-acquires-high-growth-european-snacking-company-chipita-s.a.) Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.'i satın aldığı bilgisi verilmiştir. Söz konusu işlemle İlgili idari izin ve onay süreçleri devam etmekte olup gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.Kamuoyu bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938650BIST