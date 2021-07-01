***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz'in nihai ana ortak konumunda bulunan Mondéléz International Inc. tarafından Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.'nın satın alınması için anlaşma imzalandığı söz konusu işlem ile ilgili idari izin ve onay süreçleri devam ettiği ve gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti.Bu kapsamda, Mondelez International Inc.'dan öğrenildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelez Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu satınalma işleminin geçerliliği ve kapanışı, Rekabet Kurulu'nun onayı ve kapanış ön şartların ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.Konuyla alakalı gelişmeler oldukça ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyu bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945534BIST