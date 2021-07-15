***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.07.2021 12:48
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.05.2021 ve 01.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Şirketimiz'in nihai ana ortak konumunda bulunan Mondelez International Inc. tarafından Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Chipita S.A.'nın satın alınması için anlaşma imzalandığı bu kapsamda Mondelez International Inc. tarafından tamamına sahip olduğu bağlı şirketi olan Mondelez Netherland Services B.V. aracılığıyla 01.07.2021 tarihinde söz konusu işlem ile ilgili Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu söz konusu işlem ile ilgili idari izin ve onay süreçlerinin devam ettiği ve gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılacağı bilgisi verilmişti.
Mondelez International Inc.'den öğrenildiği üzere, söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 14.07.2021 tarihli kararı ile izin verilmiştir. Ancak söz konusu satınalma işleminin geçerliliği ve kapanışı, diğer idari izin ve onayların, kapanış ön şartlarının ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.
Konuyla alakalı gelişmeler oldukça ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyu bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951412
BIST
14:301.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:308,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,4980
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5831
En Düşük
8,4868
14:3010,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,0200
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|Önceki Kapanış
|: 10,0800
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10,1740
En Düşük
10,0571
14:30497,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,08
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KARYE
|8,80
|79.399.932
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.032.853
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.846.312
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.823.985
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,93
|29.491.740
|% -5,26
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|670,50
|23.117.802
|% -4,69
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,64
|905.042.483
|% 1,54
|
|THYAO
|13,16
|393.712.122
|% 0,61
|
|GARAN
|8,39
|379.415.021
|% -0,47
|
|ARCLK
|33,52
|208.262.425
|% 2,51
|
|TOASO
|30,58
|204.265.572
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,31
|129.413.252
|% -0,43
|
|GARAN
|8,39
|379.415.021
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,16
|87.271.042
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,06
|38.548.254
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,02
|36.328.222
|% 2,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5236
|8,5258
|% -0,45
|
|Euro
|10,0920
|10,1016
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,7234
|11,7822
|% -0,76
|
|Frank
|9,2289
|9,2845
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,00
|
Seans Raporu
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14:42
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14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:42
DOCO, CASA, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında